Apple wynajduje gogle VR na nowo. Czy zrobi to lepiej niż wszyscy?

Konferencja WWDC 2023 została otwarta ogłoszeniem, na które czekaliśmy. Apple zaprezentował wyczekiwane gogle rozszerzonej rzeczywistości.

Gogle Apple zostały nazwane Apple Vision Pro. To pierwszy produkt Apple, przez który będziemy patrzeć na świat… a nie patrzeć na niego. Goglom towarzyszy oczywiście platforma deweloperska, która umożliwi tworzenie nowych rozwiązań i aplikacji. Gdzie jest kontroler – zapytasz? Już go masz. Goglami będziemy sterować z użyciem swoich oczu, rąk i głosu. Zasilanie zapewni akumulator zewnętrzny, który można trzymać w kieszeni. Dzięki temu na głowie osoby noszącej będzie minimum obciążenia.

Obraz będzie prezentowany na ekranach rozmiaru znaczka pocztowego o rozdzielczości powyżej 4K. Dla osób noszących okulary powstał system wymiennych soczewek, opracowany z pomocą firmy Zeiss. Dźwięk będzie słyszany z głośników umieszczonych na boku paska, tuż obok uszu. Dzięki temu nie trzeba będzie zupełnie odcinać się od otoczenia w czasie pracy. Możliwe, że w tych goglach da się wyjść na ulicę i nie zrobić sobie krzywdy.

Dane o pozycji oczu, niezbędnej do sterowania oprogramowaniem gogli, przekazują kamery IR. Na zewnątrz zaś wyświetlana jest nie Twoja twarz, ale jej obraz. Otoczenie z zewnątrz zaś widzimy dzięki kilkunastu kamerom zewnętrznym i LiDAR-owi. Moc obliczeniową zapewni procesor M2, a dostarczanie sygnału bez opóźnień jest możliwe dzięki nowemu procesorowi Apple R1 lag nie przekroczy 12 ms.

Pierwszy interfejs 3D Apple

Warto tu zaznaczyć, że Apple stworzył swój pierwszy trójwymiarowy interfejs. Zrobił to z typową dla siebie dbałością o detale. Okna lewitujące przed użytkownikiem będą nawet rzucać cienie na prawdziwy dywan. Ma to pomóc zrozumieć skalę i odległości, a przy tym nie odrywać się od rzeczywistości.

Można będzie też przenieść się do zupełnie wirtualnej przestrzeni. Gogle mają bowiem koronkę, pozwalającą regulować przezroczystością szybki. Apple zadbał też o to, by osoby w pobliżu były widoczne podczas korzystania z gogli, a oczy osób w goglach były widoczne dla osób na zewnątrz. Dzięki temu domownicy i współpracownicy nie będą mieć uczucia, że osoba nosząca gogle dryfuje gdzieś w wirtualnej przestrzeni. Chyba że gogle służą do oglądana filmów – to zupełnie inna historia. Apple zapewnił możliwość oglądania filmów 2D i 3D w wirtualnej sali kinowej z dźwiękiem przestrzennym. Będzie można też skorzystać z platformy Disney+ z materiałami przygotowanymi wyłącznie dla Apple Vision Pro.

Skoro mowa o pracy, w biurze czy zdalnej, Apple Vision Pro będą doskonałym ekranem dla Maca albo komputerem do pracy w podróży. Do pisania można wykorzystać klawiaturę wirtualną, dyktować albo podłączyć klawiaturę i myszkę przez Bluetooth. W tym kontekście nie sposób nie docenić możliwości prowadzenia prezentacji i wideokonferencji.

Gry również nie zostały pominięte – będzie można podłączyć kontroler i uruchomić tytuły Apple Arcade. Z czasem będą pojawiać się także gry projektowane w środowisku Unity.

Nie da się nie docenić możliwości oglądania modeli w trzech wymiarach i… nagrywania filmów z głębią i dodatkowym wymiarem.

Zwykle, gdy Apple robi coś nowego, korzysta z doświadczenia innych i stara się zrobić to lepiej. Czy tak samo będzie w przypadku rzeczywistości rozszerzonej? Podchodzę do tego rozwiązania z mieszanką entuzjazmu i rezerwy. To wszystko wygląda wspaniale, ale trzeba znaleźć scenariusze, w których będzie to wynalazek praktyczny i przydatny. Chętnie zamienię swoje miejsce pracy z monitorem na nieskończoną przestrzeń na okienka.

Gogle będzie można kupić w 2024 roku za 3499 dolarów. Na razie nie wiadomo, kiedy dotrą do Polski i co będzie można na nich zrobić. Czekamy!

Jeśli masz ochotę obejrzeć konferencję WWDC 2023 w całości, znajdziesz ją poniżej:

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple, własne