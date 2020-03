Światłowód Orange: UKE określił nowe stawki za utrzymanie łącza

Urząd Komunikacji przygotował projekt decyzji w sprawie zmian w ofercie SOR dla Orange Polska. W dokumencie określono stawki za utrzymanie pomarańczowego łącza światłowodowego oraz rozdzielono opłaty za utrzymanie łacza abonenckiego w zależności od typu zabudowy.

Opublikowany przez UKE projekt decyzji dotyczy zmian w „Ofercie ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych" z 29 września 2010 roku. W dokumencie określono wysokość opłat za utrzymanie łączy światłowodowych w technologii xPON (FTTH). Szczegóły można zobaczyć w treści projektu decyzji UKE.

Decyzja UKE określa między innymi wysokość cyklicznej opłaty za utrzymanie łącza abonenckiego w technologii światłowodowej xPON (FTTH). Ta uzależniona ma być od typu zabudowy, do której doprowadzone jest łącze. W przypadku zabudowy wielorodzinnej stawka została określona na 22,30 zł, natomiast w przypadku budynku w zabudowie jednorodzinnej - 34,90 zł. Taki podział jest motywowany tym, że doprowadzenie światłowodu do zabudowy jednorodzinnej stanowi dla operatora większe obciążenie inwestycyjne.

- Zatwierdzając projekt Orange Polska dotyczący wprowadzenia do oferty SOR nowych opcji usługi BSA oraz rozdzielenie opłaty za utrzymanie łącza abonenckiego w technologii FTTH ze względu na typ zabudowy, w sposób wskazany w decyzji, Prezes UKE kierował się koniecznością zapewnienia konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego poprzez wprowadzenie jasnych i przejrzystych zasad współpracy z Orange Polska w zakresie rozliczeń międzyoperatorskich za korzystanie z nowych opcji usługi BSA.

- podkreśla Orange Polska (za Telko.in)

Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu decyzji UKE, urząd stwierdził pozycję dominującą Orange Polska na tym rynku i nałożył na niego obowiązki regulacyjne adekwatne w stosunku do stwierdzonych problemów rynkowych i potrzeb rynku. Dotyczy to między innymi ustalania opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o koszty ponoszone przez operatora.

