Orange i Wyborcza.pl - dwie opłaty na jednym rachunku. Miesiąc za 0 zł

Od dzisiaj klienci sieci Orange Polska będą mogli połączyć swój rachunek za telefon z rachunkiem za prenumeratę cyfrową Gazety Wyborczej. Usługa "Dolicz do rachunku Orange" to nowa opcja płatności za subskrypcję treści na Wyborcza.pl.

Dzięki współpracy Orange Polska i Gazety Wyborczej abonenci tej sieci podczas zakładania konta bezpośrednio na stronie Wyborcza.pl/orange będą mogli wybrać opcję "Dolicz do rachunku Orange" jako metodę płatności za subskrypcję.

Po krótkiej weryfikacji zostaną prenumeratorami cyfrowej wersji dziennika, a opłata za subskrypcję zostanie automatycznie doliczona do rachunku z sieci Orange i będzie widoczna na kolejnej fakturze.

Wybór opcji "Dolicz do rachunku Orange" nie wymaga podłączenia do konta użytkownika Wyborcza.pl karty płatniczej - jest więc to atrakcyjna opcja dla tych internautów, którzy nie chcą przekazywać takich danych lub np. nie mają karty. W dowolnym momencie każdy subskrybent może zmienić formę płatności na inną lub wyłączyć usługę.

Na start współpracy Wyborcza.pl przygotowała specjalną promocję dla klientów Orange Polska, dzięki której abonenci tej sieci otrzymają miesięczny dostęp do treści Wyborcza.pl w prezencie.

Z opcji "Dolicz do rachunku Orange" mogą skorzystać klienci usług abonamentowych Orange. Dostawcą płatności i rozwiązania technicznego jest firma DVMP z grupy Digital Virgo. Warto pamiętać, że włączona blokada zakupów mobilnych uniemożliwia korzystanie z tego rozwiązania.

Gazeta Wyborcza, jak niemal cała prasa papierowa, zmaga się z kryzysem tradycyjnego czytelnictwa. Jednocześnie redakcji udało się skutecznie przeprowadzić proces cyfryzacji. W 2019 r. liczba prenumerat cyfrowych dziennika przekroczyła 200 tys., co – jak przekonuje wydawca Wyborczej – zapewniło jej miejsce wśród serwisów z największą liczbą subskrypcji treści na świecie.

Źródło tekstu: AGORA SA