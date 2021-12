Realme z najszybszym wzrostem sprzedaży smartfonów 5G

W trzecim kwartale 2021 roku na całym świecie sprzedano o 121% więcej smartfonów 5G z Androidem niż jeszcze rok wcześniej. Tak wynika z raportu opublikowanego przez serwis Counterpoint Research. Liderem wzrostu okazała się firma Realme, która przez 12 miesięcy zwiększyła sprzedaż smartfonów obsługujących sieci komórkowe 5 generacji aż o 831%.

Zobacz: realme GT NEO2 5G – perfekcyjny obraz i dźwięk za nieduże pieniądze

Zobacz: realme GT Master Edition – cała prawda o pogromcy średniaków

– powiedział Tarun Pathak, dyrektor ds. badań w Counterpoint Research

W Indiach sprzedaż smartfonów 5G Realme wzrosła o 9519% rok do roku, najbardziej spośród wszystkich regionów. Wzrost ten jest szczególnie znaczący dla kraju, w którym sieć 5G nie została jeszcze wdrożona. Następne są Chiny, gdzie sprzedaż urządzeń 5G wzrosła o 830% rok do roku, co czyni Realme jedną z najszybciej rozwijających się marek smartfonów 5G w Chinach. Trzeci najwyższy wzrost pochodził z Europy. Co więcej, rozwój smartfonów Realme 5G na rynkach wschodzących również dobrze pozycjonuje firmę na przyszłość, ponieważ wdrażanie 5G rośnie. Przystępność cenowa i dostępność będą nadal kluczowe dla wszystkich producentów OEM, aby wykorzystać wielką szansę 5G.