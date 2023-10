Telekomy i CIT 2022. Play zapłacił najwięcej

Ministerstwo Finansów opublikowało w swoim Biuletynie Informacji Publicznej zestawienie największych podatników CIT za 2022 rok. Wśród operatorów telekomunikacyjnych najwięcej fiskusowi zapłaciła spółka P4, operator sieci Play.

Podobno na świecie są pewne tylko dwie rzeczy, a jedną z nich są podatki. Różnego rodzaju spółki, w tym operatorzy telekomunikacyjni, płacą CIT (Corporate Income Tax), czyli podatek dochodowy od osób prawnych. Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że największy CIT za 2022 rok w kategorii podatników indywidualnych zapłaciła spółka Orlen S.A. – ponad 4,37 miliarda złotych.

Telekomy i CIT 2022

Wróćmy jednak do operatorów telekomunikacyjnych. Sprawdziliśmy, jak wysoki CIT za 2022 roku zapłaciły telekomy z Wielkiej Czwórki. Okazuje się, ze najwięcej wydała na to spółka P4, czyli operator sieci Play. Fioletowi zapłacili tytułem tego podatku niemal 352 mln zł, co dało im 15. miejsce wśród największych indywidualnych podatników CIT za 2022 rok. Warto w tym miejscu dodać, że Play był tu liczony jeszcze bez UPC Polska, które w 2022 roku zapłaciło fiskusowi ponad 60 mln zł.

Jeśli chodzi o pozostałych dużych operatorów oraz zapłacony przez nich CIT za 2022 roku, wygląda to tak:

Polkomtel (operator sieci Plus) – 202,9 mln zł ,

, T-Mobile Polska – 147,0 mln zł ,

, Orange Polska – 52,9 mln zł.

Szczegółowe informacje na temat największych podatników CIT za 2022 rok można znaleźć w BIP-ie Ministerstwa Finansów.

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów