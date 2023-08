Grupa Play po 1H2023. Fioletowi umocnili swoją pozycję

Grupa Play zakończyła pierwsze półrocze 2023 roku dobrymi wynikami finansowymi i biznesowymi. Przychody ogółem wzrosły o 17,6% rok do roku, osiągając poziom 4,8 mld zł. Usługi mobilne przyniosły 2,3 mld zł, co oznacza wzrost o 5,8% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Fioletowy operator przez rok zwiększył liczbę raportowanych klientów mobilnych o 2,8%, a także powiększył o 7,8% bazę klientów usług stacjonarnych i dla domu. W maju Play wprowadził oferty usług dla domu z Internetem światłowodowym do 5 Gb/s i Telewizją Nowej Generacji z innowacyjnym systemem punktowym, wyznaczając nowy standard korzystania z treści telewizyjnych oraz zapewniając klientom najwyższą jakość usług i wolność wyboru.

Operator utrzymuje pozycję lidera w przenoszeniu numerów. Jednocześnie Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój mobilnego i stacjonarnego dostępu do infrastruktury dla wszystkich klientów w całej Polsce: indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych.

W pierwszej połowie 2023 roku Play powołał Fundację Wolność Wyboru. Koncentruje się ona na obszarze edukacji cyfrowej i budowaniu nowoczesnych kompetencji, stając się w czerwcu pierwszym partnerem 42 Warsaw, członka znanej na całym świecie akademii kodowania 42.

Zobacz: Zmiany w Play. Ze stanowiskiem żegna się Michał Fura

Zobacz: Światłowód Play z krótką umową już za 30 zł miesięcznie

Grupa Play osiągnęła w minionych miesiącach dobre wyniki operacyjne i finansowe:

Play wprowadził w pierwszym półroczu 2023 roku Telewizję Nowej Generacji, która łączy ofertę telewizyjną z elastycznym dostępem do platform streamingowych w systemie punktowym, a także superszybki Internet światłowodowy o prędkości do 5 Gb/s. W ofercie pojawiła się również możliwość zakupu dwóch abonamentów 5G w cenie jednego.

Na koniec drugiego kwartału tego roku Play miał 10939 stacji bazowych. Przez trzy miesiące Fioletowi uruchomili 197 nowych stacji. Z kolei stacjonarna sieć szerokopasmowa operatora (w otwartym modelu dostępu) obejmowała 3,8 mln gospodarstw domowych. Wynik ten osiągnięto we współpracy z InfraVia Capital Partners, nabywcą 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o. W perspektywie średnioterminowej zasięg ten ma dotrzeć do ponad 6 milionów gospodarstw domowych.

Grupa Play rozszerzyła zasięg usług telewizyjnych i szerokopasmowego Internetu, między innymi poprzez nabycie 100% udziałów operatora telekomunikacyjnego Syrion Sp. z o. o. Umowa o współpracy z Exatel ma pozwolić na rozwój kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i sektora publicznego.

Nasze doskonałe wyniki komercyjne i finansowe potwierdzają pozycję Play jako lidera polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz naszą niezłomność w zapewnianiu klientom wolności wyboru i najwyższej jakości usług. Udowodniliśmy to po raz kolejny, wprowadzając w maju nowe, przełomowe usługi dla domu, wyznaczając nowe standardy dzięki Telewizji Nowej Generacji w modelu "a la carte" i internetowi 5 Gb/s. Nadal aktywnie przyczyniamy się do popularyzacji usług cyfrowych w Polsce poprzez dalsze ambitne inwestycje zarówno w sieci mobilne, jak i stacjonarne. Realizację naszej strategii odzwierciedla również powołanie Fundacji Wolność Wyboru, dzięki której zostaliśmy pierwszym partnerem polskiej edycji akademii kodowania 42 - ponieważ wierzymy, że edukacja to dawanie wyboru. Jestem dumny z naszego najlepszego zespołu #OneTeam, który wykazuje się niesłabnącym zaangażowaniem w rozwój wszystkich obszarów naszej działalności i umożliwia klientom Play realizację ich potrzeb w zakresie komunikacji i rozrywki bez ograniczeń.