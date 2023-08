Światłowód Play z krótką umową już za 30 zł miesięcznie

Play przygotował ofertę na Internet światłowodowy, z której mogą się ucieszyć studenci oraz wszyscy ceniący wolność wyboru. Ma to zapewnić umowa na 9 miesięcy, cena już od 30 zł miesięcznie. Liczyć też można na 2 miesiące Netflixa w prezencie.

Końcówka sierpnia to idealny czas, aby dobrze przygotować się na nowy rok szkolny czy akademicki i zapewnić sobie możliwość swobodnego korzystania z szybkiego i stabilnego połączenia internetowego. Wie o tym operator sieci Play, który w swoich nowych ofertach proponuje światłowód w cenie od od 30 zł miesięcznie, a to wszystko z krótką umową.

Umowa tylko na 9 miesięcy

Nowe oferty Play powinny przypaść do gustu szczególnie studentom, osobom wynajmującym mieszkanie czy wszystkim tym, którzy nie chcą wiązać się z dostawcą długą umową. Fioletowy operator proponuje kontrakt nawet na jedyne 9 miesięcy, a po tym czasie można go przedłużyć na atrakcyjnych warunkach lub korzystać z usługi z umową na czas nieokreślony.

Od 300 Mb/s aż do 5 Gb/s

Play przygotował kilka wariantów prędkości swojej usługi, aby każdy mógł wybrać opcję najbardziej dopasowaną do swoich potrzeb. Na najbardziej wymagających użytkowników na wybranych obszarach czeka prędkość aż do 5 Gb/s z 2 miesiącami gratis w umowie na 12 miesięcy, co pozwoli na komfortowe korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie, pobieranie dużych plików, granie online czy obsługę systemów smart home.

Netflix na 2 miesiące w prezencie

Aby umilić początek nowego roku szkolnego, akademickiego czy powrót do pracy po letnim urlopie, wszyscy klienci Play wybierający nowe oferty światłowodu mogą otrzymać 2 miesiące dostępu do platformy Netflix w prezencie. Początek jesieni to idealny moment, aby nadrobić zaległości w oglądaniu filmów, seriali czy programów dokumentalnmych.

Już od 30 zł dla klientów Play

Światłowód Play to propozycja, która nie powinna negatywnie wpłynąć na domowy budżet. Dzięki rabatowi dla klientów usług komórkowych Play, jest on dostępny w cenie od 30 zł miesięcznie.

Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach Play, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.

