Play: internet 5G bez limitu prędkości i danych. Są haczyki

Play wprowadza nową ofertę, proponując internet 5G w smartfonie bez limitu prędkości i danych już od 35 zł miesięcznie. Oferta wygląda zachęcająco, ale oczywiście są haczyki. Łatwo się na nie złapać, a tymczasem szczegóły nieco studzą entuzjazm.

Z nowej oferty Play mogą skorzystać klienci przenoszący numer od innego operatora, kupujący nowy numer, przechodzący z karty na abonament, jak i klienci przedłużający umowę.

Osoby decydujące się na oferty Play L za 85 zł oraz Play Homebox za 95 zł zamiast paczek odpowiednio 240 i 300 GB z pełną prędkością teraz mogą cieszyć się internetem 5G w smartfonie bez limitów prędkości i danych. W przypadku oferty Play Homebox nielimitowany internet jest dostępny przez cały okres trwania umowy podpisywanej na 24 miesiące.

Niestety, tu pojawia się pierwszy haczyk – w ofercie Play L, w umowie na 24 miesiące, z nielimitowanych danych skorzystamy tylko przez 12 miesięcy, a następnie klient będzie miał do dyspozycji pakiet 240 GB oraz nielimitowane rozmowy i SMS-y. Ograniczenie na 12 miesięcy obowiązuje także w ofertach Homebox, w których dokupywany jest smartfon w promocji.

Klienci decydujący się na Play Homebox, wraz z zakupem pierwszego numeru otrzymają dodatkową kartę SIM z internetem bezprzewodowym 5G i pakietem 300 GB z pełną prędkością, którą można wykorzystać w np. tablecie, podczas pobytu na działce, czy podczas wyjazdów.

W ramach obydwu taryf klienci mają możliwość skorzystania z telewizji w aplikacji PLAY NOW z pakietem kanałów Start lub usługi Bezpieczna Rodzina Standard, która pozwala zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

35 zł miesięcznie w ofertach rodzinnych

Osoby korzystające z promocji mogą dokupić abonament dla kolejnych osób w ofertach rodzinnych od 35 zł miesięcznie po rabatach. Okazja obowiązuje tylko podczas przenoszenia numeru. Po spełnieniu tych warunków Play zaoferuje internet 5G w smartfonie bez limitu prędkości i danych, ale również z ograniczeniem jak wyżej, czyli na 12 miesięcy w ofercie L. W przypadku planu Homebox internet bez limitu obowiązuje przez 24 miesiące.

Na powakacyjny powrót do domu Play poleca również pełen pakiet usług konwergentnych: światłowód do 5 Gb/s oraz Telewizję Nowej Generacji. Oferta łączy 75 kanałów TV, dostęp do platformy Viaplay oraz pulę punktów, które można wymieniać na serwisy streamingowe, pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów.

Operator przypomina, że decydując się na abonament komórkowy, światłowód i telewizję w wybranym wariancie w Play można zaoszczędzić nawet 50 zł miesięcznie. Usługi można łączyć dowolnie, w zależności od potrzeb. Im więcej usług na koncie, tym większy rabat.

Zobacz: Play nie zwalnia. W 7 miesięcy uruchomił 417 nowych stacji

Zobacz: Play i UPC mają nowe pakiety. Jest taniej, ale z „haczykiem”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Play