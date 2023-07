Play i UPC mają nowe pakiety. Jest taniej, ale z „haczykiem”

Na stronach UPC i Play pojawiły się nowe dwa nowe pakiety, telewizyjny i łączący telewizję z Internetem. Są one tańsze, ale w zamian dostaniemy inny dekoder.

W maju tego roku w ofercie UPC Polska dla nowych klientów znalazły się pakiety telewizyjne Play, kosztujące 65 zł i 85 zł miesięcznie (20 zł mniej dla klientów Play). Obejmują one do 163 kanałów telewizyjnych, nowy dekoder Play BOX TV oraz dostęp do Viaplay Medium. Dodatkowo, w droższym pakiecie jest również paczka z kanałami Cinemax oraz promocyjny dostęp do Eleven Sports.

5 zł taniej, ale starszy dekoder

Powyższa oferta została poszerzona o jeszcze jeden pakiet, kosztujący 60 zł miesięcznie (z rabatem 10 zł za e-fakturę i zgody marketingowe, podobnie jak ceny podane wcześniej). Jest on prawie identyczny, jak pakiet kosztujący 5 zł więcej, jednak w komplecie jest starszy dekoder TV Box.

Wszystkie pakiety telewizyjne są oferowane z promocją, w ramach której przez pierwsze 3 miesiące cena wynosi 0 zł.

Telewizja z Internetem za 95 zł

W ofercie Play/UPC jest również nowy pakiet łączący telewizję z Internetem. Za 95 zł miesięcznie (od 4 do 12 miesiąca) otrzymamy Internet światłowodowy do 300 Mb/s z routerem Play BOX NET, a także do 163 kanałów telewizyjnych i dostęp do Viaplay Medium oraz dekoder TV BOX, czyli również to starcze urządzenie.

