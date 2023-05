Play z nową ofertą. Światłowód do 5 Gb/s i 2 abonamenty 5G w cenie 1

Play właśnie zaprezentował swoje nowe oferty usług z Telewizją Nowej Generacji, światłowodem o wysokich prędkościach, z abonamentami 5G z paczkami danych i promocją dla przenoszących numer. Jest z czego wybierać.

Dziś (18 maja) Play ogłosił swoją nową ofertę i pojawiło się wiele nowości, w tym Telewizja Nowej Generacji, która pozwoli na dostosowanie kanałów, programów i serwisów streamingowych do swoich potrzeb i umożliwi wygodną ich wymianę co miesiąc. Nie zabraknie również szybkiego światłowodu, korzystnych abonamentów 5G ani bonusów dla nowych klientów.

Wolność wyboru z Telewizją Nowej Generacji

Teraz klienci Play będą mieli dostęp do usługi telewizyjnej w dwóch wariantach. Pierwszą z nich jest Telewizja Max, w ramach której użytkownicy dostają dostęp do 157 kanałów, platformy Viaplay oraz 2 miesiące darmowego Netfliksa z możliwością dokupienia w dowolnym momencie serwisów i pakietów premium.

Jednak ciekawie prezentuje się nowość w postaci Telewizji Nowej Generacji. Tutaj zyskujemy dostęp do zaledwie 75 popularnych kanałów i Viaplay. Otrzymamy również pulę punktów, które będzie można rozdysponować pomiędzy dowolnymi serwisami streamingowymi i pakietami premium. W ten sposób każdy będzie mógł stworzyć własną ofertę co miesiąc od nowa. Co więcej, osoby z tym pakietem przez pierwsze pół roku będą otrzymywać dodatkowe 100 punktów.

W razie niewystarczającej liczby punktów zawsze będzie można dokupić dodatkowe w cenie 20 złotych za 10 punktów, 25 złotych za 20 punktów i 40 złotych za 40 punktów. Przykładowo Netflix będzie dostępny już za 25 punktów.

Zarówno Telewizja Max, jak i Telewizja Nowej Generacji będą dostępne już za 45 złotych z rabatem dla klientów Play.

Światłowód do 5 Gb/s

Play zaprezentował również nową ofertę światłowodu, w ramach której prędkości mają dochodzić nawet do 5 Gb/s. Warto zaznaczyć, że będzie ona dostępna jedynie w niektórych obszarach, a poza nimi będzie można liczyć na internet 1 Gb/s, 600 Mb/s lub 300 Mb/s. Każdy ze wspomnianych wariantów będzie początkowo kosztował 35 złotych miesięcznie, ale tylko przez pierwsze pół roku. Później ceny wzrosną.

Dekoder PLAY BOX TV i router PLAY BOX NET

Operator zaprezentował również nowe urządzenia. Mowa tu o dekoderze PLAY BOX TV i routerze PLAY BOX NET, które charakteryzuje spójna estetyka.

Dekoder PLAY BOX TV wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision. Jest również kompatybilny z systemem Android TV, dzięki czemu zyskujemy dostęp do biblioteki gier i aplikacji. Pojawi się też nowy, intuicyjny interfejs. Dekoderem i telewizorem będzie można sterować za pośrednictwem jednego pilota.

Z kolei router PLAY BOX NET obsługuje standard sieci Wi-Fi 6. Dzięki temu urządzeniu będzie można korzystać z Internetu o wysokich prędkościach, w tym z nowej oferty światłowodu 5 Gb/s.

Dwa abonamenty 5G w cenie jednego i możliwość łączenia usług

Wygodne korzystanie z internetu poza domem zapewniają abonamenty, gdzie oprócz nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów fioletowy operator proponuje też duże paczki danych – nawet 300 GB z pełną prędkością miesięcznie. Teraz każdy, kto posiada wybrane usługi dla domu w Play lub UPC może przenieść swoje numery do Play i zyskać 2 abonamenty 5G w cenie 1 – już od 65 zł miesięcznie po rabatach. Do tego operator poleca smartfony Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G oraz Samsung Galaxy A34 5G, które można dokupić w ratach 0%.

Play ogłosił również, że wybrane usługi będzie można dowolnie łączyć i nawet na tym zaoszczędzić. Przykładowo decydując się na abonament, światłowód i telewizję w dowolnym wariancie, będzie można zaoszczędzić nawet 50 złotych miesięcznie. Im więcej usług na koncie, tym większy rabat będzie można uzyskać.

Źródło zdjęć: Telepolis (Mieszko Zagańczyk)

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne