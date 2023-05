HTC szaleje. Ma jeszcze jedną nowość, prostszy HTC U23

Firma HTC przedstawiła dziś globalnie swój nowy, dobrze wyposażony smartfon HTC U23 Pro, który trafił też do sprzedaży w Polsce. W cieniu tej premiery pozostaje debiut podstawowego modelu HTC U23. Co o nim wiadomo?

HTC U23 w wersji podstawowej pod wieloma względami przypomina model Pro, ale od razu rzucają się różnice w wyglądzie obudowy.

Telefon powstał w kolorze jasnoniebieskim i fioletowym, a z tyłu widać tylko trzy aparaty. Główny ma 64 Mpix z przysłoną f/1,89 (zamiast 108 Mpix w modelu Pro), towarzyszy mu szerokokątny 8 Mpix (120 stopni) oraz czujnik głębi 2 Mpix. W porównaniu do modelu Pro sekcja foto została więc także uszczuplona o aparat 5 Mpix do zdjęć makro – tu go już nie znajdziemy. Z przodu natomiast został umieszczony taki sam aparat 32 Mpix (f/2,45).

Tak jak w modelu Pro, moc do pracy HTC U23 dostarcza układ Snapdragon 7 Gen 1 wpierany przez 8 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozbudować za pomocą kart microSD. Moduł komunikacyjny zapewnia łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i USB 3.0 typu C.

Ekran to matryca OLED o przekątnej 6,7 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z odświeżaniem 120 Hz.

Pod obudową znalazło się miejsce na akumulator 4600 mAh z przewodowym ładowaniem 30 W oraz bezprzewodowym 15 W. HTC U23 jest pyło- i wodoszczelny zgodnie z normą IP67. Telefon ma wymiary 166,6 x 77,09 x 8,88 mm i waży 202 g.

Wszystkim zarządza Android 13. Podobnie jak wariant Pro, w HTC U23 znalazły się dodatkowe funkcje ekosystemu VIVERSE.

HTC U23 pojawił się na początek na tajwańskiej stronie producenta. Nie wiadomo jednak, czy trafi do globalnej dystrybucji.

Źródło zdjęć: HTC

Źródło tekstu: wł.