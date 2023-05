Oppo Reno10 Pro+ nadciąga. To najmocniejszy model z serii

Zbliża się premiera smartfonów z serii Oppo Reno10. We wcześniejszych przeciekach pojawiały się doniesienia na temat dwóch modeli – podstawowego Reno10 oraz jego wariantu Pro. Producent przygotował także topowy model Oppo Reno10 Pro+.

Premiera nowych smartfonów Oppo odbędzie się w Chinach już za kilka dni, bo 24 maja. Dotąd w przeciekach pojawiały się głównie doniesienia na temat dwóch modeli średniej klasy – Oppo Reno10 i Reno10 Pro – jednak zadebiutuje też Oppo Reno10 Pro+, który ma już zdecydowanie lepszą specyfikację.

Zobacz: Oppo Reno10 i Reno10 Pro – premiera coraz bliżej, znamy specyfikacje

Z dotychczasowych informacji wynika, że Oppo Reno10 Pro+ wyposażony jest w zaokrąglony ekran OLED o przekątnej 6,74 cala w rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2412), z odświeżaniem 120 Hz oraz modulacją PWM 2160 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Moc do pracy Oppo Reno10 Pro+ dostarcza układ Snapdragon 8 Gen 1+, do niedawna jeszcze topowa i wciąż bardzo wydajna jednostka Qualcomma. Do pomocy ma 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5, na dane użytkownika producent przygotował 512 GB pamięci masowej UFS 3.1.

Sekcję fotograficzną tworzy zestaw trzech tylnych aparatów: główny ma matryce 50 Mpix (Sony IMX89) z OIS, towarzyszy mu aparat szerokokątny 8 Mpix z trybem makro 4 cm, jest też aparat 64 Mpix (Omnivision OV64B) z peryskopowym teleobiektywem pozwalającym uzyskać zoom optyczny 3x oraz cyfrowy aż 120x. Do robienia zdjęć selfie służy aparat 32 Mpix (IMX709). Pracę aparatów będzie wspierał układ MariSilicon X.

Oppo Reno10 Pro+ zapewni łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC. Energię dostarczy akumulator 4700 mAh z szybkim ładowaniem 100 W SuperVOOC.

Wszystkim ma zarządzać Android 13 z interfejsem ColorOS 13. Oppo Reno10 Pro+ dostępny będzie w kolorze złotym, czarnym i fioletowym.

Zobacz: Realme 11 Pro i 11 Pro+ trafią do Europy. Wiemy kiedy

Zobacz: Motorola szykuje nowe „składaki”. RAZR 2023 z datą premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo

Źródło tekstu: wł.