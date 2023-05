Motorola szykuje nowe „składaki”. RAZR 2023 z datą premiery

Motorola podała oficjalną datę prezentacji nowych składanych smartfonów z rodziny RAZR. Plotki głoszą, że będą dwa urządzenia różniące się wyposażeniem i ceną.

Powoli zbliżamy się do premiery kolejnych smartfonów z legendarnej rodziny Motorola RAZR. Tym razem mamy dostać dwa składane smartfony "z klapką". Jeden z nich ma się nazywać RAZR 40 Ultra, co potwierdzają niedawno opublikowane oficjalne rendery tego modelu. Drugi, Lite, ma oferować słabsze wyposażenie i niższą cenę.

Motorola RAZR 40 Ultra ma mieć wewnętrzny zginany wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2640 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz lub nawet 144 Hz. Na zewnątrz z kolei znajdzie się największy w tej klasie sprzętu ekran okładki o rozdzielczości 1056 x 1066 pikseli. W zestawie znajdą się również trzy aparaty: 12 Mpix + 13 Mpix (ultraszerokokątny) na zewnątrz oraz 32 Mpix wewnątrz.

Smartfon będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, współpracującym z 12 GB RAM-u i do 512 GB pamięci masowej. RAZR 40 Ultra będzie miał funkcję dual SIM, zaoferuje również eSIM. Do tego akumulator o pojemności 3640 mAh z szybkim ładowaniem z mocą do 33 W oraz czuwający nad wszystkim system Android 13 z interfejsem My UX.

Motorola RAZR 2023 – data premiery

Motorola oficjalnie ogłosiła, że prezentacja nowych "składaków" marki odbędzie się 1 czerwca 2023 roku, czyli już za 2 tygodnie. Wtedy dowiemy się, ile będzie nowych urządzeń RAZR oraz co one zaoferują.

