HTC U23 pro debiutuje w Polsce. Wielki powrót zapomnianej marki

HTC U23 pro doczekał się zapowiadanej od jakiegoś czasu premiery. Smartfon dostępny jest na całym świecie, wkracza także do Polski i od dziś można go już kupić w przedsprzedaży. Co ciekawego proponuje tym razem HTC?

Marka HTC przed ponad dekadą tworzyła najbardziej pożądane telefony – na początku jeszcze modele PDA z Windows Mobile, później wyprodukowała pierwszy smartfon z Androidem i wiele udanych telefonów spod znaków zielonego robota. Ostatnie lata były jednak dla HTC mniej szczęśliwe i firma usunęła się w cień innych producentów.

Zaprezentowany dziś HTC U23 pro ma jednak szansę przyciągnąć uwagę dawnych fanów marki. Smartfon nie jest co prawda topowym flagowcem, ale całkiem dobrze wyposażonym modelem z wysokiej półki. Od razu wchodzi też do sprzedaży w Polsce.

Zobacz: HTC Wildfire E3 Lite to smartfon, który ma być przede wszystkim tani

HTC U23 pro – co w nim ciekawego?

HTC U23 pro wyglądem przypomina telefony marki sprzed lat i jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnobrązowej Coffee Black oraz białej Snow White. Obudowa zapewnia odporność przed pyłem i wodą zgodnie z normą IP67.

Nowy smartfon HTC został wyposażony w ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400, 20: 9) z odświeżaniem 120 Hz. Ochronę z zewnątrz zapewnia Gorilla Glass Victus, czyli jedna z najnowszych generacji szkła firmy Corning.

Sercem telefonu jest układ Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) – przedstawiciel prawie flagowej linii Qualcomma. Szkoda jednak, że producent nie zdecydował się na najnowszy model z układem Gen 2. Pracę SoC wspiera 8 lub 12 GB pamięci RAM, a użytkownik może zapisywać swoje dane w pamięci 256 GB z rozszerzeniem microSD.

Za funkcje łączności odpowiada modem 5G, Wi-Fi 6 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2 i NFC, a lokalizację GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Wśród portów nie zabrakło wyjścia audio jack 3,5 mm oraz USB 3.0 typu C.

Z tyłu obudowy znajduje się układ czterech aparatów. Główna jednostka ma 108 Mpix (f/1,7) ze wsparciem OIS i nagrywaniem wideo z 1080p HDR. Towarzyszą jej aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2), aparat makro 5 Mpix (f/2,4) oraz czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4). Z przodu znalazł się aparat selfie 32 Mpix (f/2.45). Producent zachwala tryb nocny Super Night dla fotografii robionych w słabym świetle.

Energię do pracy HTC U23 pro dostarcza akumulator o pojemności 4600 mAh ze wsparciem szybkiego ładowania 30 W i bezprzewodowego do 15 W. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Telefon ma wymiary 166,6 x 77,09 x 8,88 mm i masę 205 g.

HTC U23 pro to smartfon do VR

Jak na HTC przystało, nowy HTC U23 pro zapewnia dodatkowe funkcje, z których można skorzystać w rzeczywistości wirtualnej. Zestaw aplikacji dla VR ułatwia dostęp do wirtualnej rzeczywistości w VIVERSE, czyli metawersum stworzone przez HTC. W połączeniu z zestawem do wirtualnej i mieszanej rzeczywistości HTC VIVE XR Elite smartfon, dzięki wykorzystaniu technologii HDCP 2.2, daje możliwość przesyłania ulubionych filmów z serwisów streamingowych takich jak Netflix, HBO Go i Disney+ bezpośrednio do zestawu VR. Dzięki temu możemy cieszyć się prywatnym, 300-calowym ekranem kinowym w dowolnym miejscu.

HTC U23 pro zawiera też funkcje zupełnie nowej generacji dla tych, którzy chcą zanurzyć się w metawersum. Telefon ułatwia stworzenie swojego cyfrowego awatara i pozwala korzystać z immersyjnych opcji społecznościowych.

HTC U23 pro: cena i dostępność

HTC U23 pro w wersji 12/256 GB jest dostępny przedpremierowo od dziś na stronie htc.com/htc-u23-pro oraz u sprzedawców takich jak Media Expert, X-Kom oraz RTV Euro AGD. Cena telefonu to 2599 zł.

HTC oferuje również specjalną promocję. Zamawiając w przedsprzedaży HTC U23 pro w sklepie HTC.com od 18 maja do 4 czerwca 2023 r. otrzymamy w prezencie parę słuchawek HTC True Wireless Earbuds Plus w kolorze czarnym.

Zobacz: HTC Vive XR Elite - okulary AR/VR z modułową konstrukcją

Zobacz: HTC Desire 22 Pro oficjalnie w Polsce. Możesz zgarnąć słuchawki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HTC

Źródło tekstu: wł., HTC