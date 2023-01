HTC Vive XR Elite - okulary AR/VR z modułową konstrukcją

HTC, znany producent elektroniki z segmentu VR prezentuje swoje nowe gogle do obsługi rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Oto HTC Vive XR Elite.

Rynek urządzeń VR od lat stale się rozwija. Może nie tak dynamicznie, jak chcieliby tego producenci sprzętu, lecz muszą pogodzić się z tym, że ceny gogli nie są na każdą kieszeń. HTC w ostatnim czasie zaprezentował Vive XR Elite i tutaj również tanio nie będzie.

HTC prezentuje gogle Vive XR Elite

HTC Vive XR Elite jest uniwersalnym zestawem do obsługi zarówno wirtualnej, jak i rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki swojej modułowej budowie, użytkownicy mogą bez problemu przełączyć między trybami AR i VR. W tym celu wystarczy odpiąć tylną część paska z baterią i zamontować w tym miejscu zauszniki okularowe VIVE.

Zestaw został wyposażony w cztery kamery o szerokim polu widzenia oraz funkcję śledzenia dłoni, co stwarza nowe możliwości nauki, pracy i grania. Jednak producent nie zapomniał też o fizycznych kontrolerach. Wspomniane kamery mają kąty widzenia 110 stopni a same gogle wyświetlają obraz w rozdzielczości 4K i z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Cały zestaw VIVE XR Elite waży zaledwie 625 g, wliczając w to baterię, która jest umieszczona z tyłu dla zachowania odpowiedniej równowagi. Urządzenie posiada wsparcie dla szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 30 W.

Wraz z premierą VIVE XR Elite, platforma Viveport.com przygotowała niespodziankę w postaci 100 nowych tytułów MR i VR, dedykowanych właśnie nowym goglom. Wśród nich znajdują się między innymi Demeo, Hubris, Yuki, Maestro, Les Mills Body Combat, FigminXR, Unplugged, Finger Gun i wiele innych. Po premierze możemy spodziewać się kolejnych nowych treści i będą to min.: Everslaught: Invasion, a w dalszej części roku pełne gry, takie jak Eggscape.

VIVE XR Elite jest dostępny do zakupu przedpremierowego już od 5 stycznia za pośrednictwem strony vive.com oraz u autoryzowanych sprzedawców. W skład zestawu VIVE XR Elite wchodzą: zestaw XR, dwa kontrolery oraz podstawka na baterie, a całość będzie kosztować 6699 PLN.

Zobacz: MSI zakręciło kurek, ale ma powód. To koniec doskonałego programu

Zobacz: Jak zobaczysz ten monitor, to od razu będziesz go chciał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne