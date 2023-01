Jak zobaczysz ten monitor, to od razu będziesz go chciał

LG UltraGear OLED 45GR95QE to monitor, który ma dużą szansę stać się marzeniem wielu graczy.

Na targach CES 2023 w Las Vegas firma LG zaprezentowała nowy, gamingowy monitor UltraGear OLED 45GR95QE. Podejrzewam, że wielu graczy zacznie marzyć o postawieniu go w swoim pokoju czy salonie, najlepiej obok mocnego PC-ta lub konsoli nowej generacji. Wcale mnie to nie dziwi, bo ma dużo do zaoferowania.

Gamingowy monitor OLED

LG UltraGear OLED 45GR95QE to, jak sama nazwa wskazuje, monitor z matrycą OLED. Już samo to sprawia, że powinien charakteryzować się rewelacyjnym odwzorowaniem kolorów. Oprócz tego jest to model ultraszeroki o proporcjach 21:9, a do tego zakrzywiony, a jego krzywizna wynosi 800R. Pozwala na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli. Obsługuje też NVIDIA G-Sync oraz AMD FreeSync.

Na tym jego gamingowe możliwości się nie kończą. Z perspektywy graczy bardzo ważne jest też odświeżanie, które w tym przypadku wynosi 240 Hz. Do tego dochodzi czas reakcji na poziomie 0,3 ms (prawdopodobnie między odcieniami szarości), a także złącze HDMI 2.1, więc idealne pod PlayStation 5 lub Xbox Series X. Firma LG pomyślała też o wysokie jakości dźwięku. Monitor wyposażony jest we wzmacniacz słuchawkowa DAC z obsługą DTS Headphone X.

LG na razie nie podało ceny nowego monitora, ale z pewnością będzie wysoka.

