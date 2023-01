NVIDIA szykuje się na masową produkcję nowych, tańszych RTX-ów 40

NVIDIA szykuje się na masową produkcję nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Prawdopodobnie chodzi o modele RTX 4070 oraz RTX 4060 Ti.

NVIDIA do tej pory wprowadziła do sprzedaży tylko trzy modele kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Mowa o modelach RTX 4090, 4080 oraz 4070 Ti. Wkrótce powinny do nich dołączyć kolejne, bo Zieloni już planują masową produkcję następnych układów.

Nowe karty graficzne GeForce RTX 40

Prawdopodobnie NVIDIA planuje dwa kolejne modele kart graficznych z architekturą Lovelace. Obie mają bazować na układzie AD104. To ten sam, w który wyposażony jest GeForce RTX 4070 Ti, chociaż w pełni odblokowanej wersji. GeForce RTX 4070 oraz RTX 4060 Ti, bo o nie zapewne chodzi, z pewnością będą częściowo ograniczone, a przez to mniej wydajne.

Z informacji serwisu wccftech wynika, że nowe karty będą bazować na układach oznaczonych jako AD104-250 oraz AD104-251 (RTX 4070 Ti ma AD104-400). Na tej podstawie możemy domniemywać, że różnice między nimi nie będą duże, ale to tylko przypuszczenie na podstawie oznaczeń. Jeśli prawdziwe, to NVIDIA może podziałać na polu pamięci VRAM oraz magistrali, aby rozróżnić je pod względem wydajności.

Według wcześniejszych pogłosek GeForce RTX 4070 ma mieć 5888 jednostek CUDA, 36 MB pamięci cache L2 oraz 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps. TGP karty to prawdopodobnie 250 W. Z kolei RTX 4060 Ti miał bazować na układzie AD106, ale to może być już nieaktualne. Ewentualna data premiery nie jest jeszcze znana, ale jest duża szansa, że będzie to dopiero druga połowa 2023 roku.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: wccftech