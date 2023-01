Razer twierdzi, że te laptopy zastąpią Ci komputer stacjonarny

Jeśli często podróżujesz, ale zawsze i wszędzie potrzebujesz wysokiej wydajności to Razer ma coś dla Ciebie. Mowa o nowych laptopach Blade 16 i Blade 18.

Tegoroczne targi CES 2023 z pewnością obrodziły w zatrzęsienie nowości w wykonaniu Razera. Na łamach Telepolis pisaliśmy Wam już o nowej przenośnej konsoli, profesjonalnej kamerce wideo rzucającej wyzwanie lustrzankom oraz rozwiązaniom audio jak Project Carol i gamingowy soundbar z AI.

Nowe laptopy Razera to sprzęt dla najbardziej majętnych

Razer przygotował jednak również nowe laptopy z serii Blade w dwóch różnych rozmiarach. Korzystają one z procesorów Intel Core 13. generacji oraz układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop.

Razer Blade 16 to pierwszy na świecie 16-calowy laptop z dwutrybową matrycą 16:10 typu miniLED, która oferuje jasność do 1000 nitów, czas reakcji poniżej 3 ms oraz wsparcie technologii HDR i NVIDIA G-Sync.

Użytkownik ma do wyboru tryb "Creator" oraz "Gamer". Pierwszy oferuje rozdzielczość UHD+ z częstotliwością odświeżania do 120 Hz, drugi zaś to FHD+ z częstotliwością odświeżania do 240 Hz.

Razer Blade 18 to jak sama nazwa wskazuje już laptop 18-calowy. Tutaj dostajemy rozdzielczość QHD+ przy częstotliwości odświeżania do 240 Hz, czasie reakcji 3 ms i z pokryciem palety barw DCI-P3 w 100%. Nie zabrakło też wsparcia dla technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync.

Razer Blade 16 i Blade 18 mają korzystać z procesorów Intel Core i9 z najnowszej serii Intel Raptor Lake-HX. Oznacza to aż 24 rdzenie i 32 wątki przy zegarze do 5,6 GHz. Całość doprawiona pamięciami RAM DDR5 (16 lub 32 GB) z efektywnym taktowaniem 5600 MHz oraz 1 lub 2 TB SSD (z dodatkowym wolnym slotem).

Oba opisywane laptopy mają trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2023 roku. Razer Blade 16 wyceniono na 2700 dolarów, czyli około 12 069 złotych. Razer Blade 18 na 2900 dolarów, czyli około 12 959 złotych. Nie da się więc ukryć, że będą poza zasięgiem większości konsumentów. No ale Razer zawsze się cenił.

