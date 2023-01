Razer sprawi, że dosłownie zanurzysz się w grach i filmach

Razer przygotował dwa oryginalne rozwiązania audio, które mają za zadanie zwiększyć immersję w grach i filmach. Do tej pory nie było czegoś takiego na rynku.

Podczas targów CES 2023 w amerykańskim Las Vegas Razer pokazał nie tylko nową, zaawansowaną kamerkę komputerową, ale również dwa sprzęty audio. Oba mają przenieść immersję i realizm w grach na nowy poziom.

Nowy sprzęt audio od Razera dedykowany jest graczom

Project Carol to poduszka zagłówkowa z wbudowanymi głośnikami i haptyką. Jest to sprzęt stworzony przez dział badawczo-rozwojowy Razera. Mamy tutaj do czynienia z monitorami bliskiego pola i dźwiękiem przestrzennym 7.1. Pozwala to stworzyć otulającą użytkownika przestrzeń dźwiękową.

Poduszka przekształca dźwięki gry w haptyczne sprzężenie zwrotne, pozwalając graczom dosłownie poczuć to co dzieje się za nimi. Całość łączy się z komputerem bezprzewodowo, a wbudowany akumulator pozwala na 8 godzin gry. Urządzenie pasuje do większości foteli dostępnych na rynku.

Razer Leviathan V2 Pro to pierwszy na świecie soundbar z kształtowaniem wiązki dźwięku dla komputerów stacjonarnych. Urządzenie potrafi dzięki kamerze IR i wsparciu AI śledzić głowę odbiorcy, tym samym dostosowując dźwięk do pozycji słuchacza. Całość dopełnia dołączony subwoofer.

Według zapewnień producenta dźwięku 3D można doświadczać w dwóch trybach - z pozycjonowaniem jak w słuchawkach lub odtwarzając treści wielokanałowe, które zapewniają szeroką, wypełniającą pomieszczenie scenę dźwiękową jak w kinie domowym. Wszystko za sprawą technologii THX Spatial Audio.

Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć podświetlenia RGB LED z 30 różnymi strefami świecenia.

Na razie nie wiadomo czy i kiedy Project Carol trafi do sprzedaży. W przypadku Razer Leviathan V2 Pro premiera ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena to 490 euro, czyli około 2295 złotych.

