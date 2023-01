Phanteks ma nowe, bardzo pojemne obudowy z RGB LED

Szukasz nowej obudowy? Zależy Ci na niskich temperaturach i chcesz pokazać swoje podzespoły? Bez różnicy ile masz do wydania, Phanteks ma coś dla Ciebie!

Holenderski producent sprzętu komputerowego, firma Phanteks, również zagościła na targach CES 2023 w Las Vegas. Za zamkniętymi drzwiami pokazano szereg nowości, ale tym razem skupimy się na obudowach.

Obie obudowy powstały z myślą o najnowszych CPU i GPU

Już niedługo do oferty Holendrów dołączą dwie nowe konstrukcje. Mowa o modelu Phanteks Eclipse G300A i Phanteks NV7. Pierwszy to przystępniejsza cenowo obudowa, druga zaś to olbrzym dla fanów LC.

Phanteks Eclipse G300A wydaje się być klasycznym, nieco wydłużonym Mid Towerem. Mamy tutaj do czynienia z meshowym frontem i szklanym panelem bocznym. Producent twierdzi, że bez problemu zmieszczą się tutaj długie karty graficzne jak NVIDIA GeForce RTX 4090 (do 390 mm) wraz z chłodzeniami AiO na przodzie i górze.

Phanteks NV7 to zdecydowanie oryginalniejsza i znacznie większa konstrukcja. W środku zmieszczą się płyty główne E-ATX oraz nawet do czterech radiatorów od układów chłodzenia cieczą. Zapowiada się więc to jak idealna obudowa dla komputerów z wyższej półki, które potrzebują porządnego chłodzenia wodnego.

Jakby tego było mało zasilacz został przeniesiony na górę i schowany w specjalnej sekcji. Naokoło płyty głównej umieszczono dwa paski RGB LED, a przód i bok wykonano z hartowanego szkła. Innymi słowy wyeksponowanie wnętrza komputera jest wyjątkowo poste i to bez straszenia przewodami.

Phanteks Eclipse G300A ma trafić do sprzedaży w marcu 2023. Sugerowana cena to 59 euro, a więc około 279 złotych. Flagowiec w postaci Phanteks NV7 ukaże się już w lutym 2023, ale jego cena to 219 euro, czyli około 1025 złotych. Już niedługo powinniśmy poznać bardziej szczegółowe specyfikacje obu obudów.

Źródło zdjęć: Phanteks, TechpowerUP

Źródło tekstu: oprac. własne