Monitory Lenovo Legion doczekły się nowych modeli 250 Hz

Lenovo postanowiło rozszerzyć swoje portfolio monitorów dla graczy. Mowa o jednostkach Legion z niskim czasem reakcji i wysoką częstotliwością odświeżania.

Jedną z zapowiedzianych właśnie nowości w ramach CES 2023 są nowe monitory od Lenovo. Tym razem chiński producent postawił na jednostki 27-calowe skierowane do graczy, które wchodzą w skład rodziny Legion.

Lenovo kusi obsługą technologii AMD FreeSync Premium

Cechą szczególną nowych monitorów jest wysoka częstotliwość odświeżania, która wynosi do 240 Hz po wyjęciu z pudełka i do 250 Hz w trybie OC. Użytkownik ma do wyboru dwie rozdzielczości. W przypadku Legion Y27f-30 jest to Full HD (1920 x 1080 pikseli), zaś Legion Y27qf-30 oferuje już 1440p (2560 x 1400 pikseli).

Reszta specyfikacji jest zasadniczo identyczna - 10-bitowa matryca IPS z podświetleniem WLED, która oferuje czas reakcji na poziomie 0,5 milisekundy (MPRT), jasność do 400 cd/m2 oraz kontrast 1000:1.

Różnice widoczne są jednak w odzwierciedleniu kolorów. Legion Y27qf-30 oferuje do 125% dla sRGB i do 95% dla DCI-P3, zaś Legion Y27f-30 to nieco gorsze parametry - do 113,7% dla sRGB i do 90,6% dla DCI-P3.

Chińskie monitory spełniają więc wymagania standardu HDR 400 i co ważniejsze dla graczy oferują wsparcie technologii AMD FreeSync Premium. Wisienką na torcie są dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 3 W.

Zestaw złącz wideo jest dość standardowy. Mowa o jednym DisplayPort 1.4, dwóch HDMI 2.2, złączu słuchawkowym oraz czterech USB 3.2 gen 1 typu A.

Opisywane monitory mają trafić do pierwszych sklepów już w maju. Sugerowane ceny ustalono na 399 i 599 dolarów, czyli równowartość około 1775 i 2665 złotych.

Zobacz: Te SSD namieszają na rynku. Takiej wydajności jeszcze nie było

Zobacz: Potwór z taktowaniem 6 GHz trafia do sklepów. Znamy cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo

Źródło tekstu: Lenovo, oprac. własne