Te SSD namieszają na rynku. Takiej wydajności jeszcze nie było

Po miesiącach czekania wreszcie dostajemy nośniki półprzewodnikowe nowej generacji. Pierwsze modele na żywo pokazało MSI podczas targów CES 2023.

W USA odbywają się właśnie największe na świecie targi elektroniki użytkowej, czyli CES 2023. Nie brakuje tam producentów, dziennikarzy i fanów nowych technologii z całego świata. Również gigantów z branży PC.

Nowe SSD od MSI trafią do sklepów w Q2 2023

Na swoim stoisku MSI pokazał kilka różnych nośników półprzewodnikowych, ale najciekawiej prezentuje się seria Spatium M570 z interfejsem PCI Express 5.0. W jej skład wchodzi model podstawowy oraz wariant Pro.

Oba wspomniane SSD to rozwiązania M.2 2280 używające najnowszego kontrolera Phison E26 i korzystające z protokołu NVMe 2.0. Różnią się one jednak zastosowanymi kośćmi pamięci. MSI Spatium M570 Pro korzysta z 232-warstwowych kości od Microna, a zwykły model ze starszego rozwiązania (ale nadal 3D TLC NAND).

Przekłada się to na różnice w wydajności. W przypadku MSI Spatium M570 Pro mowa o do 12 000 MB/s dla odczytu i do 10 000 MB/s dla zapisu. MSI Spatium M570 to już do 10 000 MB/s w obu przypadkach.

Potwierdzają to pierwsze testy, gdzie w komputerze stacjonarnym MSI Spatium M570 Pro 2 TB zanotował:

Odczyt (MB/s) Zapis (MB/s) Sekwencyjny 1M (Q8T1) 12 342 11 815 Sekwencyjny 128K (Q32T1) 12 220 11 813 Losowy 4K (Q32T16) 5777 5209 Losowy 4K (Q1T1) 76,3 252,6

MSI Spatium M570 Pro korzysta z układu chłodzenia opartego o miedzianą komorę parową, zaś MSI Spatium M570 wyposażono w zwykły, żebrowany aluminiowy radiator. Oba doczekały się znanego logo ze smokiem.

MSI Spatium M570 Pro i M570 mają trafić do sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku. Do wyboru będą modele o pojemności 1, 2 i 4 TB. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale tanio nie będzie.

Zobacz: Mobilne procesory Ryzen 7000 to masakra. AMD odgrzewa kotlety

Zobacz: Bestia, nie dysk. Samsung 990 PRO – test

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tom's Hardware

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne