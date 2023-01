Mobilne procesory Ryzen 7000 to masakra. AMD odgrzewa kotlety

Czekałeś na nowe procesory AMD Ryzen 7000 do laptopów? Już są! Trzeba jednak uważać, żeby nie wejść na minę. Pod nową nazwą może się bowiem kryć stary sprzęt.

Wystąpienie AMD na amerykańskich targach CES 2023 to zatrzęsienie nowości. Pisaliśmy już o układach graficznych do laptopów w postaci Radeonów RX 7000M i RX 7000S, a teraz przyszła pora na mobilne procesory. Rodzina AMD Ryzen 7000 została jednak dość mocno podzielona i wymieszana.

Sporo nowych procesorów od AMD to stare architektury

Amerykanie przygotowali dla nas aż pięć serii - AMD Ryzen 7045, Ryzen 7040, Ryzen 7035, Ryzen 7030 i Ryzen 7020. Dwie pierwsze to najnowsza architektura Zen4, kolejna to Zen3+, następnie Zen3 i wreszcie stare Zen2. Jakby tego było mało mowa o trzech różnych architekturach iGPU - RDNA3, RDNA2 i starych Vegach.

Czujecie się zagubieni? To nie koniec mieszania. Naturalnie mowa o czterech różnych litografiach - 4, 5, 6 i 7 nm. Na dodatek każda z wymienionych wcześniej serii podzielona będzie na podgrupy, acz te są nam już lepiej znane. Mowa o Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 i Athlonach. Sporo tego.

Zdecydowanie najciekawiej prezentują się flagowe procesory czyli AMD Ryzen 7045, zwane też Dragon Range, które stworzono z myślą o najwydajniejszych laptopach dla graczy i twórców treści. Dostaniemy tutaj do 16 rdzeni i 32 wątków korzystających z architektury Zen 4 w 5-nanometrowej litografii. Całość sparowana z prostymi iGPU RDNA2 oraz korzystająca z pamięci w standardzie DDR5.

Zegary bazowe będą zaczynać się od 2,5 GHz i mają sięgać do 5,4 GHz w trybie boost. TDP to grubo ponad 75 W. Innymi słowy AMD Ryzen 7045 to odpowiedź na konkurencyjne rozwiązanie Intel Raptor Lake-HX.

Całkiem ciekawym kąskiem mogą być też procesory AMD Ryzen 7040, czyli rodzina Phoenix. To ponownie architektura Zen4, ale tym razem z mniejszą liczbą rdzeni - do 8 rdzeni i 16 wątków, mniejszą pamięcią podręczną - do 20 MB, ale w nowszej litografii 4 nm i z mocniejszymi układami graficznymi (RDNA3).

Reszta serii - AMD Ryzen 7035, Ryzen 7030 i Ryzen 7020 to po prostu odgrzewane kotlety. Amerykanie jednak chcą je montować w słabszych i cieńszych laptopach, a więc całość może jeszcze uratować niska cena.

Pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7045 (Dragon Range) mają trafić do sprzedaży w lutym 2023. Na laptopy z układami AMD Ryzen 7040 (Phoenix) poczekamy do marca 2023.

