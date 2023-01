Architektura AMD RDNA3 trafia wreszcie do laptopów

AMD pokazało pierwsze mobilne układy graficzne z serii Radeon RX 7000M i RX 7000S. Mają one napędzać nowe laptopy dla graczy.

Najnowsze karty graficzne AMD dla komputerów stacjonarnych debiutowały na rynku 13 grudnia 2022 roku. Mowa oczywiście o serii Radeon RX 7000 korzystającej z architektury RDNA3. Dzisiaj w ramach wystąpienia na targach CES 2023 Czerwoni postanowili zaprezentować układy mobilne, które trafią do laptopów.

AMD Radeon RX 7000M to karty do rozdzielczości Full HD

Na start AMD przygotowało cztery różne modele, wszystkie korzystające z nieznanego GPU RDNA3 w litografii 6 nm od TSMC. Mowa o AMD Radeon RX 7600M XT, Radeon RX 7600M, Radeon RX 7700S i Radeon RX7600S. Wyposażono je w sprzętowe kodowanie i dekodowanie wideo w formacie AV1.

AMD Radeon RX 7600M XT to najmocniejsza propozycja wyposażona w 32 jednostki CU, a więc 2048 procesory cieniujące. Doprawiono to 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie danych i 32 MB Inifinity Cache. Pobór mocy ma sięgać od 75 do 120 W.

AMD Radeon RX 7600M to już nieco przycięty układ wyposażony w tylko 28 jednostek CU, a więc 1792 procesory cieniujące. Nadal dostajemy tutaj 8 GB pamięci VRAM, ale odczuwalnie wolniejszej - 16 Gbps. W zamian jednak zakres poboru mocy ma wynosić od 50 do 90 W.

AMD Radeon RX 7700S i 7600S to odpowiedniki wcześniej opisanych, ale z niższymi limitami mocy. W pierwszym przypadku od 75 do 100 W (zamiast do 120 W), w drugim od 50 do 75 W (zamiast do 90 W). To z pewnością przełoży się na niższe taktowania, a więc i gorszą wydajność w grach i programach.

Amerykanie twierdzą, że ich najmocniejszy mobilny układ graficzny dedykowany jest do grania w rozdzielczości Full HD. Ma tam osiągać podobno więcej FPS niż konkurencyjny GeForce RTX 3060.

AMD potwierdza, że szykowane jest przynajmniej pięć laptopów z procesorami AMD Ryzen 7000 i kartami Radeonami RX 7000M. Mają trafić do sklepów najwcześniej w lutym. Mowa między innymi o rozwiązaniach od firm takich jak Alienware i ASUS. To trochę mało w porównaniu do propozycji z układami Intela i/lub NVIDII.

