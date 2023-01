Intel zwariował? Pokazano aż 32 nowe procesory

Koniec czekania. Intel wreszcie odświeża swoją ofertę procesorów mobilnych. Mowa o 32 nowych jednostkach z rodziny HX, H, P i U. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Największe na świecie targi elektroniki użytkowej w postaci CES 2023 już się zaczęły. Co prawda są one jeszcze zamknięte dla zwykłych śmiertelników, ale nie dla dziennikarzy. Tym samym giganci jak Intel czy NVIDIA prezentują swoje nowe produkty. Tym razem skupimy się na Niebieskich i ich ofercie dla laptopów.

Intel zaoferuje w laptopach nawet 24 rdzenie i 32 wątki

Intel pokazał 32 nowe procesory mobilne, które wchodzą w skład 13. generacji. Tradycyjnie podzielono je na serie różniące się budową i wydajnością. Mowa o rodzinach Intel Raptor Lake z oznaczeniami HX, H, P i U.

Najwydajniejszą grupą są procesory HX. Flagowy model Intel Core i9-13980HX korzysta z tego samego krzemu co jednostki do komputerów stacjonarnych. Mowa o 24 rdzeniach i 32 wątkach z zegarem dochodzącym nawet do 5,6 GHz. Skok wydajności względem poprzedniej generacji to od 11% do 49%.

Oczywiście w grę prócz segmentu Intel Core i9 wchodzi też Intel Core i7 oraz Intel Core i5. Każdy z nich składający się z 3 modeli. Najsłabszy wariant to Intel Core i5-13450HX wyposażony w 10 rdzeni i 16 wątków z maksymalnym zegarem do 4,6 GHz. W każdym przypadku PBP to do 55 W, a MTP to do 157 W.

Są to jednostki skierowane do entuzjastów. Tym samym umożliwiają one podkręcanie zarówno procesorów, jak i pamięci RAM. Udostępniają one też szesnaście linii PCI Express 5.0, cztery linie PCI Express 4.0 i obsługują WiFi 6E. Laptopy z procesorami Intel Core HX 13. generacji trafią do sklepów już w Q1 2023.

Osoby, które bardziej cenią sobie długi czas pracy na jednym ładowaniu, aniżeli kilka FPS więcej w grach mogą sięgnąć po procesory Intel Raptor Lake H, P i U, które cechują się już dużo niższym poborem mocy na poziomie kolejno 45, 28 i 15 W. Dodatkowo dysponują wydajniejszymi zintegrowanymi układami graficznymi.

Na pierwszy rzut oka są one bliźniaczo podobne do poprzedniej generacji, czyli mobilnych procesorów Intel Alder Lake. Jest to jednak mylne wrażenie. Amerykanie zwiększyli taktowania oraz dodali obsługę interfejsu PCIe 5.0. Prócz tego mowa o nowych rozwiązaniach w sterownikach dla osób grających z użyciem iGPU.

Na koniec zostają nam procesory Intel Alder Lake-N, czyli tanie układy o poborze mocy 6, 7 lub 15 W. Korzystają one tylko z małych, energooszczędnych rdzeni typu E, a nie posiadają dużych, wysokowydajnych rdzeni typu P. Trafią one do najtańszych laptopów, tabletów i urządzeń konwertowalnych.

Tutaj otrzymamy tylko cztery modele. Dwa dysponujące 8 rdzeniami i 8 wątkami oraz iGPU z 32 jednostkami EU, ale różniące się poborem mocy (7 vs 15 W). Oraz dwa z 4 rdzeniami i 4 wątkami, ale różniące się taktowaniami i układem graficznym (do 3,7 GHz i 32 EU vs do 3,4 GHz i 24 EU) przy MTP na poziomie 6W.

Intel twierdzi, że ich partnerzy szykują ponad 200 różnych modeli komputerów z nowymi procesorami z serii H, P i U oraz przynajmniej 60 laptopów z procesorami HX.

