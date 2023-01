Intel po cichu podniósł ceny procesorów. Doszło do kuriozalnej sytuacji

Intel bez zapowiedzi podniósł ceny procesorów. Podwyżka nie dotyczy wszystkich układów, przez co starsze modele stały się droższe od nowszych.

Intel ma własną bazę produktów, w której można znaleźć wszystkie informacje na temat urządzeń tego producenta, w tym procesorów. Znajduje się tam nie tylko ich specyfikacja, ale także rekomendowana cena. Stąd wiemy, że Niebiescy podnieśli kwoty, jakie trzeba zapłacić za niektóre układy.

Intel podnosi ceny procesorów

Co ciekawe, podwyżka nie dotyczy najnowszych układów 13. generacji. Intel podniósł ceny modeli 12. generacji, przez co te stały się droższe od nowszych modeli. Chociaż sytuacja wydaje się nieco kuriozalna, to prawdopodobnie jest tylko przejściowa. Wkrótce powinniśmy spodziewać się kolejnych podwyżek, w tym modeli z serii Raptor Lake (13 gen.).

O ile wzrosły ceny? O mniej więcej 10 procent w przypadku każdego procesora. Dla przykładu Core i9-12900K kosztował wcześniej 589 dolarów, a teraz jego cena to 648 dolarów. To wzrost o 59 dolarów. Pełne zestawienie prezentuje się następująco:

Oryginalna Cena Nowa Cena Wzrost Core i9-12900K 589 dol. 648 dol. 59 dol. Core i9-13900K 589 dol. - - Core i7-12700K 409 dol. 450 dol. 41 dol. Core i7-13700K 419 dol. - - Core i5-12600K 289 dol. 318 dol. 29 dol. Core i5-12400 192 dol. 211 dol. 19 dol. Core i3-12100 122 dol. 134 dol. 12 dol.



Biorąc pod uwagę ostatnie, nie najlepsze wyniki finansowe Intela i rosnącą inflację, taka podwyżka nie dziwi. Niebiescy muszą jednak pamiętać, że aktualnie jest też drastycznie niski popyt na podzespoły komputerowe. Jeśli chcą się pozbyć układów poprzedniej generacji, to podwyżka cen nie jest najlepszym na to sposobem.

Zobacz: AMD Ryzen 7000 to niewypał. Ludzie wolą kupować starsze procesory

Zobacz: To już oficjalne. GeForce RTX 4070 Ti będzie dużo tańszy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Tom's Hardware