To już oficjalne. GeForce RTX 4070 Ti będzie dużo tańszy

Mamy dla Was wyjątkowo dobre wieści. Wcześniejsze plotki o sugerowanych cenach za kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti okazały się prawdą. Ma być tanio.

Lada moment w sklepach pojawi się nowa karta graficzna od Zielonych. Mowa oczywiście o modelu NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, którego premiera ma nastąpić 5 stycznia 2023. Karta od dawna znajduje się już w rękach pierwszych recenzentów, a tym samym w sieci pojawia się masa różnych przecieków.

GeForce RTX 4070 Ti ma być wydajniejszy niż RTX 3090 Ti

Kilka dni temu pisaliśmy o możliwej sugerowanej cenie mającej wynosić 799 USD. Teraz zaś wiemy już, że to prawda. Wszystko dzięki oficjalnemu slajdowi od NVIDII, który przedostał się do sieci. To znacznie taniej niż za NVIDIA GeForce RTX 4080, którego MSRP wynosi zawrotne 1199 USD.

Prócz tego Zieloni twierdzą, że NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti jest wydajniejszy od flagowca poprzedniej generacji, czyli GeForce RTX 3090 Ti. Niestety na razie nie wiadomo pod jakim względem.

Warto przypomnieć, że GeForce RTX 4070 Ti będzie trzecią kartą wchodzącą w skład rodziny Ada Lovelace. Otrzymamy tutaj pełen układ NVIDIA AD104 dysponujący 7680 rdzeniami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X na 192-bitowiej szynie danych. Całość dopełni TDP rzędu 285 W oraz wsparcie technologi NVIDIA DLSS 3.

Oficjalna prezentacja NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti nastąpi podczas wystąpienia w ramach targów CES 2023. Wpierw w sieci pojawią się pierwsze niezależne recenzje, a dzień później - 5 stycznia - układ trafi do sklepów.

Źródło zdjęć: VideoCardz, Telepolis / Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne