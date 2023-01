Samsung planuje rewolucje na rynku monitorów komputerowych

Bez różnicy czy jesteś graczem, czy używasz komputera do pracy. Samsung szykuje sporo nowych monitorów oferujących matryce w technologii OLED oraz Mini LED.

Lada moment zaczną się największe na świecie targi elektroniki użytkowej, czyli CES 2023 w amerykańskim Las Vegas. Południowokoreański gigant w postaci Samsung zapowiedział dzisiaj, że szykuje przynajmniej cztery nowe monitory. Mają one zachwycać przełomowymi technologiami.

Samsung szykuje ogromne i nowoczesne monitory

Samsung Odyssey Neo G9 będzie pierwszym na świecie monitorem 57-calowym oferującym rozdzielczość 7680 x 2160 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 240 Hz i stosunku 32:9. Zastosowana matryca to rozwiązanie Mini LED z zakrzywieniem 1000R. Nie zabraknie też VESA Display HDR 1000 i DisplayPort 2.1.

Samsung Odyssey OLED G9 to 49-calowy monitor o zakrzywieniu 1800R. Jak sama nazwa wskazuje zdecydowano się tutaj na matrycę OLED o rozdzielczości 5120 x 1440 pikseli, częstotliwości odświeżania do 240 Hz i stosunku 32:9. Przekłada się to na kontrast na poziomie 1 000 000:1 i czas reakcji 0,1 milisekundy.

Dla profesjonalistów przygotowany Samsung Viewfinity S9, czyli 27-calowy monitor 5K. Mowa o rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli i pokryciu palety barw DCI-P3 w 99%. Posiada on wbudowany silnik do kalibracji kolorów, jasności i innych oraz wyposażony jest w kamerę o rozdzielczości 4K.

Na koniec zostaje nam Samsung Smart Monitor M8, łączący ze sobą różne światy. Mowa o 27-calowym monitorze z rozdzielczością 4K. Urządzenie dostępne ma być w czterech różnych kolorach - niebieski, zielony, różowy i biały; posiada wbudowane aplikacje jak Prime Video, Netflix, YouTube i inne oraz kamerę 2K.

Więcej szczegółów dotyczących specyfikacji, daty premiery oraz sugerowanych cen poznamy prawdopodobnie już w najbliższych dniach, podczas wystąpienia Samsunga na CES 2023.

Zobacz: To potwór, a nie zasilacz. Jego cena zwala z nóg

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na styczeń 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung, oprac. własne