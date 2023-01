To potwór, a nie zasilacz. Jego cena zwala z nóg

Planujesz zakup najbardziej rozbudowanych, autorskich modeli NVIDIA GeForce RTX 4090? Jesteś fanem ekstremalnego OC? W takim razie GALAX ma coś dla Ciebie!

Najnowsze karty graficzne i procesory komputerowe od AMD, NVIDII i Intela oferują niewyobrażalnie wysoką moc obliczeniową w grach i programach. Niestety nigdy nie ma róży bez kolców. Te same CPU i GPU mają również bardzo wysoki pobór mocy, a więc często trzeba sięgać po nowe, mocniejsze zasilacze.

GALAX HOF GH1300 oferuje aż dwie wtyczki 12VHPWR

Niemal każdy producent ma już w swojej ofercie jednostki o mocy 800 - 900 W, a coraz więcej firm zaczyna oferować też PSU 1000 W i więcej. GALAX postanowił zaoferować jeszcze więcej!

GALAX HOF GH1300 to w pełni modularny zasilacz o mocy 1300 W, który może pochwalić się sprawnością do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum. Jednostka spełnia wymagania standardu ATX 3.0 (czyli w tym przypadku szczytowy pobór do 2600 W) oraz PCI Express 5.0.

Oczywiście nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń takich jak OCP, OPP, UVP, SCP, UVP i OTP. Wnętrze zaś chłodzone jest przez 120-milimetrowy wentylator oferujący tryb pracy półpasywnej.

To co wyróżnia opisywany zasilacz to aż dwie wtyczki 12VHPWR, które wymagane są przez najnowsze karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000. Innymi słowy to sprzęt dla fanów ekstremalnego podkręcania.

GALAX HOF GH1300 dostępny jest już w sprzedaży w Chinach. Promocyjna cena wynosi 1899 RMB, czyli około 1205 PLN. Sugerowana ma jednak wynosić 3199 RMB, czyli aż 2029 PLN! Zasilacz objęty jest 10-letnią gwarancją producenta. Na chwilę obecną nie wiemy czy i kiedy nastąpi premiera w Europie.

Źródło zdjęć: GALAX

Źródło tekstu: oprac. własne