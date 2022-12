Bestia, nie dysk. Samsung 990 PRO – test

Obecnie niemal w każdym polskim domu znajduje się komputer stacjonarny lub laptop, nowszy lub starszy. Używamy ich codziennie do pracy, nauki i rozrywki. Tym samym na rynku obecne jest całe zatrzęsienie firm, które oferują swoje rozwiązania w różnych segmentach cenowych. Część jest mocno wyspecjalizowana stawiając np. na graczy, stacje robocze lub serwery, inne zaś mają dość szerokie i bardzo uniwersalne portfolio.

W przypadku nośników półprzewodnikowych w polskich sklepach znajdziemy przynajmniej kilkadziesiąt firm. Sporo osób jednak nie zdaje sobie sprawy, że wielu producentów składa SSD jak puzzle - z gotowych elementów. Mało kto korzysta z własnych kontrolerów i pamięci. Powód? Jest to pieruńsko trudne i drogie, od projektu przez produkcję. Ale ma swoje korzyści.



Jedną z firm, która się na to zdecydowała jest południowokoreański Samsung. Dzięki temu ich nośniki są przeważnie jednymi z najlepszych w danej generacji. A tak się składa, że wspomniany czebol postanowił wypuścić nową linię SSD. Mowa o serii 990 PRO, która kusi pieruńsko wysoką wydajnością. Zwłaszcza, że Koreańczycy schowali w rękawie kilka asów.

Samsung 990 PRO to nośnik półprzewodnikowy typu M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 4.0 x4 oraz najnowszego protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z autorskimi, 176-warstwowymi kośćmi 3D TLC NAND, nazywanymi też V-NAND. Zastosowany kontroler to wydajny Samsung Pascal, który jako pierwszy korzysta z litografii 8 nm. Całość dopełnia pamięć podręczna DRAM w standardzie LPDDR4.

Deklarowana przez producenta "na papierze" wydajność robi wrażenie bo rzadko kiedy widać takie liczby. Nasz egzemplarz testowy obiecuje do 7450 MB/s dla odczytu i do 6900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Dla odczytu i zapisu losowego jest to kolejno do 1 200 000 i 1 550 000 IOPS. Całość dopełnia 5-letnia gwarancja ograniczona współczynnikiem TBW.

Samsung oferuje nośniki 990 PRO w dwóch wersjach - z i bez fabrycznego radiatora oraz trzech pojemnościach - 1, 2 i 4 TB. Co ciekawe wersja z odpromiennikiem ciepła dysponuje konfigurowalnym podświetleniem RGB LED. My na warsztat bierzemy dzisiaj najbardziej podstawową i najtańszą wersję, a więc Samsung 990 PRO 1 TB bez radiatora.

Samsung SSD 990 PRO

Standard: M.2 2280

M.2 2280 Wymiary: 22 x 80 x 2,3 mm

22 x 80 x 2,3 mm Interfejs: PCI Express 4.0 x4

PCI Express 4.0 x4 Protokół: NVMe 2.0

NVMe 2.0 Pojemność: 1 TB

1 TB Kontroler: Samsung Pascal

Samsung Pascal Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 7450 MB/s

do 7450 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 6900 MB/s

do 6900 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat TBW: 600 TB

600 TB Inne: RGB LED (tylko w wersji z radiatorem)

RGB LED (tylko w wersji z radiatorem) Cena: ok. 799 złotych

Źródło zdjęć: Telepolis/Przemysław Banasiak