HTC Wildfire E3 Lite to smartfon, który ma być przede wszystkim tani

Firma HTC nie produkuje już smartfonów, ale udziela licencji na swoją markę. Skorzystali z tego twórcy modelu HTC Wildfire E3 Lite, który powstał z myślą o rynkach afrykańskich.

Jaki powinien być smartfon przeznaczony na rynki Afryki? Przede wszystkim tani. Tym kierowali się twórcy modelu HTC Wildfire E3 Lite, których produkt oferuje niezbyt imponującą specyfikację, ale za to nie powinien kosztować zbyt wiele. Przyznać jednak należy, że nowy smartfon całkiem nieźle wygląda.

Najnowszy smartfon marki HTC ma wymiary 164,8 x 76,5 x 9,2 mm i waży 218 g. Urządzenie zostało wyposażone w 6,517-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Ekran ma w górnej części małe wcięcie na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 Mpix (f/2.0). Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 13 Mpix (f/2.2), a do towarzystwa ma dodatkową jednostkę o rozdzielczości 2 Mpix.

HTC Wildfire E3 Lite jest napędzany układem Unisoc SC9863. Współpracuje on z 3 lub 4 GB RAM-u i 32 lub 64 GB pamięci masowej, rozszerzalnej za pomocą kart pamięci microSD (do 256 GB). Smartfon obsługuje sieci LTE (Cat.4, do 150 Mb/s), oferuje też łączność Wi-Fi b/g/n oraz Bluetooth 4.2. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 10 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 12.

Dostępność i cena

HTC Wildfire E3 Lite zadebiutuje wkrótce w Afryce. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne, niebieska i czarna. Cena nie została jeszcze podana, ale powinna być niska.

Źródło zdjęć: HTC

Źródło tekstu: HTC