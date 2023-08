T-Mobile ruszył ze sprzedażą nowych T Phone'ów

T-Mobile ruszył ze sprzedażą nowych wersji swoich smartfonów. T Phone 5G i T Phone Pro 5G w edycji 2023 mają więcej pamięci, a tańszy model zyskał NFC i lepszy aparat do selfie.

T-Mobile od lata stawia na poszerzanie dostępu do nowych technologii dla jak największej grupy osób. Nie inaczej jest w przypadku sieci 5G, która otwiera drzwi do szybkiego pobierania danych, płynnego strumieniowania wysokiej jakości treści oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Właśnie dlatego magentowy operator startuje ze sprzedażą odświeżonych smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G oraz pierwszego w portfolio T-Mobile T Tabletu 5G. Urządzenia można już kupić na stronie www.t-mobile.pl i stacjonarnie w salonach T-Mobile. Premierowe produkty są dostępne w ofercie z abonamentem komórkowym, MIX-ie lub jako osobne urządzenie.

Kup teraz - zapłać później sierpień 2023 195 g, 8.76 mm grubości 4 GB RAM 128 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.52" - IPS LCD (720 x 1640 px, 275 ppi) MediaTek Dimensity 700, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Kup teraz - zapłać później sierpień 2023 214 g, 8.76 mm grubości 6 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.82" - IPS LCD (720 x 1640 px, 263 ppi) MediaTek Dimensity 700, 2,20 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

T Tablet 5G będzie można kupić w cenie 1089 zł, co czyni go jednym z tańszych tego typu urządzeń 5G w Polsce. Do tego, w specjalnej ofercie łączonej, T Tablet 5G będzie dostępny od 50 zł miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą Internetu. Zaś jeśli chodzi o T Phone 5G i T Phone Pro 5G, to teraz obie wersje można kupić w zestawie z nielimitowanym dostępem do Internetu w abonamencie M lub L z kompletem akcesoriów, w tym ładowarką, etui, folią ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie. W tym

wariancie cena T Phone 5G to 1149 zł, a T Phone Pro 5G – 1349 zł.

Start sprzedaży urządzeń zbiega się z rozpoczęciem kampanii promocyjnej. Przygotowany z tej okazji spot reklamowy podkreśla, że T Phone będzie dobrym wyborem dla każdego, niezależnie od wieku czy stylu życia – jest na każdą kieszeń, dosłownie i w przenośni.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile