T-Mobile wprowadza nowe smartfony T Phone oraz T Tablet z 5G

T-Mobile rozwija pomysł na własne T Urządzenia z dostępem do 5G. Już 24 sierpnia w ofercie operatora pojawi się nie tylko kolejna, ulepszona generacja smartfonów T Phone i T Phone Pro, ale także zupełna nowość, czyli T Tablet z 5G i eSIM.

Niemal rok temu T-Mobile wprowadził dwa własne smartfony T Phone 5G i T Phone Pro 5G, które miały zapewnić dostęp do 5G wszystkim chętnym, za niewielką kwotę. Teraz operator zapowiada nowe generacje tych modeli oraz całkowitą nowość – tablet z 5G.

Nowe modele T Phone’ów

Nowa generacja podstawowego modelu T Phone daje użytkownikom do dyspozycji więcej miejsca na dane: 4 GB pamięci RAM towarzyszy teraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo smartfon umożliwia skorzystanie z karty microSD o pojemności do 2 TB.

Ważną nowością w tegorocznej wersji telefonu jest komunikacja NFC umożliwiająca płatności Google Pay. W nowej wersji znalazł się również ulepszony aparat do selfie – jego rozdzielczość z 5 Mpix w pierwszej edycji wzrosła do 8 Mpix.

Nowy T Phone jest wyposażony w potrójny zestaw aparatów tylnych z główną jednostką 50 Mpix. Energię dostarcza akumulator 4500 mAh. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 700. Ekran o przekątnej 6,52 cala oferuje rozdzielczość HD+.

Z kolei T Phone Pro w nowej wersji oferuje więcej, bo aż 256 GB miejsca na dane użytkownika, które również w tym modelu można dodatkowo poszerzyć kartą microSD do 2 TB.

Pracę układu Dimensity 700 wspiera 6 GB pamięci RAM, a energię dostarcza akumulator 5000 mAh. Smartfon ma także funkcję ładowania bezprzewodowego. Z tyłu telefonu znajdują się 4 aparaty, w tym główny 50 Mpix. Przedni aparat oferuje rozdzielczość 16 Mpix.

Oba modele działają pod kontrolą systemu Android 13. Dostępne w tym roku wersje smartfonów oferują ponadto nowe warianty kolorystyczne – w przypadku T Phone’a jest to Dusty Grey, natomiast premierowa odsłona T Phone Pro to Moonlight Blue.

Smartfony będzie można kupić w abonamentach M lub L i w zestawie z kompletem akcesoriów, w tym ładowarką, etui, folia ochronną i słuchawkami T-TWS w prezencie. W tym wariancie cena T Phone to 1149 zł, a T Phone Pro 1349 zł.

Nowość: T Tablet z 5G i eSIM

T Tablet to urządzenie z ekranem 10,36 cala i rozdzielczości Full HD (2000 x 1200), proporcjach 15:9 i z odświeżaniem 60 Hz. Moc do pracy zapewnia układ MediaTek Dimensity 700 (2,2 GHz) wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane użytkownik otrzyma 128 GB z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 2 TB.

Łączność zapewnia Wi-Fi 5 oraz modem LTE i 5G. Tablet zapewnia także obsługę eSIM.

Sekcję foto reprezentuje podwójny zestaw tylnych aparatów 8 Mpix + 2 Mpix, jak również aparat przedni 8 Mpix. Atutem T Tabletu może okazać się spory akumulator 7040 mAh. Wszystkim zarządza Android 13 z obiecywanymi dwoma aktualizacjami.

T Tablet będzie można kupić w cenie 1089 zł. Do tego, w specjalnej ofercie łączonej, T Tablet będzie dostępny już za 50 zł miesięcznie w zestawie z nielimitowaną usługą internetu.

