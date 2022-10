T-Mobile ma własny smartfon. Sprawdziłem, ile ten sprzęt jest wart

T-Mobile zaprezentował we wrześniu dwa smartfony sygnowane własną marką, modele T Phone 5G i T Phone Pro 5G. Temu drugiemu przez ostatnie dni mogłem się przyjrzeć nieco bliżej i przekonać się na własnej skórze, jak ten sprzęt sprawuje się na co dzień.

Na papierze T Phone Pro 5G wygląda dosyć ciekawie. Smartfon nie tylko pozwala na korzystanie z sieci komórkowej piątej generacji, oczywiście również w T-Mobile Polska, ale oferuje też inne rozwiązania, których próżno szukać u większości konkurencji.

Testowany przeze mnie smartfon ma choćby ładowanie bezprzewodowe baterii, co jest domeną przede wszystkim flagowych urządzeń, a i to nie wszystkich. Dla niektórych osób zaletą może być również to, że T Phone Pro 5G pracuje pod kontrolą czystego systemu Android 12. T-Mobile zmienił tu jedynie ekran widoczny przy rozruchu.

Nowy smartfon Magentowych ma jednak nie tylko zalety, ale również wady. Których jest więcej oraz jakie one są? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Najważniejsze cechy telefonu:

Plastikowa obudowa,

Wymiary: 173,92 x 77,8 x 8,99 mm, masa: 214 g,

6,82-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości HD+ (720 x 1640 pikseli, 263 ppi), czujnik oświetlenia,

Obudowa odporna na pyły i zachlapanie, zgodnie z normą IP52,

Gniazdo audio 3,5 mm,

Czytnik linii papilarnych na boku (w przycisku zasilania),

Ośmiordzeniowy układ MediaTek Dimensity 700 (2 x Cortex-A76 @2,2 GHz + 6 x Cortex-A55 @2,0 GHz), proces technologiczny 7 nm,

Grafika Mali-G57 MC2,

6 GB RAM-u, 128 GB pamięci masowej (112 GB dla użytkownika), karty pamięci microSD do 2 TB,

1 gniazdo na karty nanoSIM + 1 gniazdo na karty microSD,

Łączność 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, NFC, GPS z AGPS, cyfrowy kompas, USB-C 2.0, USB-OTG,

Główny aparat 50 Mpix, obiektyw z przysłoną f/1.8, PDAF, lampa LED, filmy 1440p@30fps, 1080p@30/60fps; drugi aparat 5 Mpix, obiektyw ultraszerokokątmny z przysłoną f/2.2; trzeci aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, zdjęcia makro; czwarty aparat 2 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.4, czujnik głębi,

Przedni aparat 16 Mpix, obiektyw z przysłoną f/2.0, filmy 1080p@30fps,

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh, szybkie ładowanie 15 W, ładowanie bezprzewodowe,

Android 12 (test na oprogramowaniu Lion_0.02.25).

Cena: 1399 zł.

T Phone Pro 5G

Zestaw testowy

T Phone Pro przyjechał do mnie z obudową w kolorze Dark Shadow (szarym). W kartonowym pudełku w kolorze czarnym z różowymi dodatkami znalazłem też przewód USB A-C, metalowa igła do wysuwania tacki na karty (nanoSIM + microSD) oraz wielojęzyczna instrukcja Quick Start Guide. W opakowaniu zabrakło ładowarki, więc T-Mobile poszedł w tym przypadku z „duchem czasów”.



Podczas testów używałem własnej ładowarki o mocy 25 W (Samsung). Korzystałem też z przewodowych słuchawek M6 Pro oraz bezprzewodowych Sony MDR-100ABN.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl