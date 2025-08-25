Nie takiego startu statku kosmicznego oczekiwano. Spore rozczarowanie

Starship nie poleciał

Zaplanowany na niedzielę, start statku kosmicznego Starship został odwołany. I to na niecałą godzinę przed startem. SpaceX odwołał dziesiąty start Starship - największej rakiety, jaka kiedykolwiek poleciała.

Było to naprawdę spore rozczarowanie dla wielu osób, które planowały osobiście obserwować start rakiety w pobliżu miejsca startu w bazie SpaceX Starbase w Boca Chica w Teksasie. Przyczyna? Zaniedbanie. Firma poinformowała, że potrzebuje czasu na "rozwiązanie problemu z systemami naziemnymi". Póki co zostawiła widzów z takim komunikatem, nie podając jeszcze nowego harmonogramu startu 121-metrowej rakiety.

Falcon 9 wystrzelony

Jednak, wcześniej, tego samego dnia, o 2:45 czasu wschodniego (ET), SpaceX udało się wystrzelić 33. w komercyjną misję rakietę Falcon 9 Dragon. Wyleciał zatem Dragon, który przewoził ponad 2260 kilogramów (5000 funtów) zapasów dla placówki orbitalnej. Wygenerował on zaledwie 700 kilogramów ciągu podczas startu, podczas gdy potężny Starship generuje aż 7,6 miliona kilogramów.

Falcon 9 Dragon może nie jest tak spektakularny, ale przynajmniej jest niezawodny. Inżynierowie mają jeszcze mnóstwo pracy, aby udoskonalić Starship.

Start Falcon 9 można obejrzeć na poniższym nagraniu: