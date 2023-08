Vectra: nowa oferta na światłowód 600 Mb/s z telewizją oraz serwisami VoD

Vectra wprowadza nową ofertę „Back to School” na internet światłowodowy z dostępem do serwisów streamingowych i telewizji. Do wyboru jest internet światłowodowy do 600 Mb/s w pakiecie z Eleven Sports oraz VoD w dwóch wariantach.

Vectra proponuje dwie opcje, łączące usługi internetowe i telewizyjne. Operator oferuje szybki internet światłowodowy o prędkości 600 Mb/s z dostępem do serwisów streamingowych. W standardzie jest Eleven Sports, a dodatkowo CANAL+ Prestige (w tym CANAL+ online) lub HBO Max. Do tego klient otrzymuje pakiet kanałów telewizyjnych.

Oferty dostępne są w połączeniu z najnowszym dekoderem TV Smart 4K BOX i pakietem „Stalowym” obejmującym dostęp do 48 kanałów telewizyjnych. Obie opcje oferowane są w tej samej cenie 79,99 zł miesięcznie i można nabyć je na preferencyjnych warunkach do 30 września.

Jak wylicza Vectra, w skali 24 miesięcy można w ten sposób zaoszczędzić nawet ponad 1500 złotych (przez cały okres obowiązywania umowy), w zależności od wybranego pakietu.

Po zakończeniu mowy, od 25. miesiąca opata za cały pakiet z CANAL+ Prestige wzrasta do 139,98 zł, a wariant z HBO Max – do 119,8 zł, czyli do standardowych cen uwzględniających opłaty za dostęp do tych serwisów.

Oferowany w promocji pakiet CANAL+ Prestige obejmuje dostęp do serwisu CANAL+ online oraz 11 kanałów TV, na których można śledzić najciekawsze wydarzenia ze świata sportu, a także obejrzeć uznane filmy i kreskówki.

Wybierając pakiet HBO, użytkownicy otrzymają dostęp do platformy streamingowej HBO Max i 3 kanałów: HBO, HBO 2, HBO 3, zapewniających dostęp do największych kinowych hitów, kultowych seriali i ulubionych tytułów dla całej rodziny. Aplikacje CANAL+ online oraz HBO Max dostępne są na dekoderze TV Smart 4K BOX.

Planując ofertę „Back to School” Vectra przygotowała też propozycję dla studentów, z okresem zobowiązania na 10 miesięcy, która uwzględnia różne paczki internetowe: 450 Mb/s, 600 Mb/s lub 900 Mb/s z dostępem do serwisu streamingowego z grami Blacknut.

W tym przypadku operator również oferuje użytkownikom telewizyjny pakiet „Stalowy” i dekoder TV Smart 4K BOX.

Usługi kosztują odpowiednio 59,99 zł, 69,99 zł i 74,99 zł (opcje od najniższej do najwyższej prędkości internetu), przy czym klient zyskuje pierwszy pełny miesiąc za 0 zł, a aktywacja wynosi 69,99 zł.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Vectra

Źródło tekstu: Vectra