Klienci Plusa przesłali rekordową ilość danych. Tak było w 2023 roku

Operator sieci Plus chwali się, że w 2023 roku jego klienci mogli korzystać z najszybszego Internetu mobilnego w Polsce, przesyłając rekordową ilość danych.

Rekord przesłanych danych i najszybsza sieć mobilna

Plus od 3 lat udostępnia swoim klientom sieć 5G, która wykorzystuje do działania dedykowany blok częstotliwości z pasma 2600 MHz. Od niedawna zielony operator łączy to z innymi częstotliwościami w ramach 5G Ultra, dzięki czemu można korzystać z jeszcze większej przepustowości plusowego Internetu mobilnego. A wyższa prędkość przekłada się również na transmisję większej ilości danych, która w 2023 roku wyniosła w Plusie aż 2,3 eksabajta (1 EB = 1018 B). Taka ilość to:

koło 460 miliardów pobranych piosenek,

około 1,5 miliarda pobranych filmów,

około 575 miliardów pobranych zdjęć,

około 7,6 miliardów pobranych aplikacji mobilnych,

około 46 bilionów pobranych dokumentów tekstowych,

około 2,3 biliona e-maili,

około 1,15 biliona pobranych e-booków.

Jak informuje operator sieci Plus, najwyższa w historii ilość przesłanych danych szła w parze z poprawą parametrów jakościowych sieci. Dzięki temu, w podsumowującym 2023 rok zestawieniu serwisu SpeedTest.pl, operator zwyciężył w kategorii Internetu mobilnego (obejmującej 3G, 4G i 5G). Średnia prędkość pobierania w 2023 roku wzrosła aż o 26%, do 49,3 Mb/s.

Zobacz: Kto miał najszybszy Internet w Polsce? SpeedTest podsumował 2023 rok

Szybkość downloadu w Plusie, według SpeedTest.pl, była nie tylko najwyższa w porównaniu do innych sieci mobilnych, ale również osiągnęła najwyższą wartość w historii rankingu.

Rozwój 5G w Plusie

Najnowsze dane SpeedTest.pl potwierdzają również coraz większe znaczenie technologii 5G. Widać to w rosnącej liczbie testów prędkości, realizowanych przez użytkowników z wykorzystaniem tej technologii. W porównaniu do 2022 roku, w 2023 roku ich liczba zwiększyła się dwukrotnie – do ponad 306 tysięcy. Niezmiennym liderem kategorii 5G od trzech lat pozostaje Plus, ze średnią prędkością pobierania danych w minionym roku na poziomie 134,6 Mb/s. To ponad dwa razy więcej niż w przypadku kolejnego operatora w rankingu.

Na początku 2023 roku Plus udostępnił bezpłatnie 5G wszystkim klientom, a w czerwcu uruchomił 5G Ultra. Jest to rozwiązanie wykorzystujące agregację 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych. Dla klientów ma to oznaczać niezakłócone spotkania online, komfortową i bezproblemową pracę zdalną, łatwiejszą naukę zdalną, płynne oglądanie filmów w wysokiej jakości oraz szybkie pobieranie plików.

Aktualnie zasięgiem plusowego Internetu 5G objętych jest ponad 20 milionów mieszkańców Polski w prawie 1000 miejscowości we wszystkich województwach. Natomiast ponad 5 milionów mieszkańców Polski może korzystać z 5G Ultra.

Szybko, szybciej, najszybciej...

Rok 2024 będzie rokiem dalszej rozbudowy 5G w Plusie. Dzięki rozstrzygnięciu aukcji 5G i zakupowi bloku w nowej częstotliwości, możliwości sieci mobilnej Plusa powinny się rozwinąć jeszcze bardziej. Udostępnienie klientom nowej częstotliwości przeznaczonej dla 5G, wraz z agregacją dotychczas wykorzystywanych zasobów radiowych, wpłynie na dalszy wzrost prędkości oraz zwiększy pojemność sieci. Dzięki temu użytkownicy powinni otrzymać usługę o jeszcze lepszych parametrach, pozwalającą na zwiększenie możliwości wykorzystania sieci 5G.

Zobacz: Orange: rozmawiamy mniej, ale coraz częściej przez VoLTE lub WiFi Calling

Zobacz: Plus podkręca Plusha. Internet bez limitu kosztuje tylko 1 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus