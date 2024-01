Plus podkręca Plusha. Internet bez limitu kosztuje tylko 1 zł

Plus udostępnia rewolucyjną ofertę w Plushu na kartę. Wystarczy 1 zł, by przez 24 godziny korzystać z nielimitowanego dostępu do Internetu. Pozwoli to streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po stronach WWW bez obaw o limit danych.

Internet bez limitu za złotówkę

Według badań, na które powołuje się operator sieci Plus oraz właściciel submarki Plush, użytkownicy oferty na kartę preferują rozwiązania umożliwiające kontrolę nad tym, ile płacą, za co płacą i kiedy to robią. Dlatego właśnie powstała oferta z nielimitowanym internetem w Plushu na Kartę. Pozwala ona na pełną decyzyjność i swobodę korzystania z sieci bez ograniczeń oraz na kontrolę wydatków. Dzięki nowej usłudze, szybki mobilny Internet bez limitu jest dostępny w Plushu za 1 zł przez 1 dzień, z możliwością przedłużenia za kolejną złotówkę na kolejne 24 godziny.

Jak skorzystać z promocji?

Promocję Internet bez limitu w Plushu można aktywować SMS-em o treści NOLIMIT, wysłanym pod numer 80225. Usługa jest ważna przez 24 godziny. Opłata nie jest pobierana cyklicznie – użytkownik sam decyduje o włączeniu usługi, gdy potrzebuje intensywniej korzystać z Internetu. Aby ponownie skorzystać z promocji, wystarczy wysłać nowego SMS-a.

Promocja dostępna jest dla każdego użytkownika Plusha na Kartę, który korzysta z pakietów za minimum 30 zł. Promocyjna cena 1 zł na 1 dzień obowiązuje do końca marca 2024 roku. Od 1 kwietnia opłata za nielimitowany Internet będzie wynosiła 5 zł na 1 dzień.

Źródło zdjęć: Plus

Źródło tekstu: Plus