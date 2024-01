Plus zamyka jedną z usług. Co z klientami?

Plus w lutym zamyka usługę, która zapewniała klientom zielonej sieci możliwość rozmawiania i SMS-owania poprzez Wi-Fi. Nie było to zbyt lubiane rozwiązanie – chodzi o Wi-Fi Calling obsługiwane poprzez specjalną aplikację.

Na stronie Plusa pojawił się lakoniczny komunikat o zamknięciu usługi Aplikacyjne Wi-Fi Calling+. Operator będzie ją świadczył do 8 lutego.

Zgodnie z paragrafem 5, punkt 1 Regulaminu promocyjnej Usługi „Aplikacyjne Wi-Fi Calling+” Polkomtel informuje, że z dniem 8.02.2024 zakończone zostaje świadczenie tej usługi. Przywrócenie możliwości korzystania z sieci WiFi do realizacji połączeń wymaga ponownej aktywacji usługi, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na plus.pl/wificalling

– podał Plus w komunikacie.

Czym było Aplikacyjne Wi-Fi Calling+?

Usługa Aplikacyjne Wi-Fi Calling+ zadebiutowała w Plusie pod koniec 2019 roku, co poprzedzone było fazą kilkuletnich testów. Własne rozwiązanie Plusa dawało możliwość rozmawiania i SMS-owania poprzez WiFi, jednak nie z wykorzystaniem natywnych możliwości telefonów i sieci, ale za pomocą specjalnej aplikacji. Użytkownicy smartfonów musieli udać się do sklepów Google Play lub App Store, by pobrać stamtąd aplikację „Wi-Fi Calling+”, aktywować usługę za pomocą SMS-a lub poprzez BOK i dopiero po tym mogli rozmawiać przez Wi-Fi.

Takie podejście wywołało sporo negatywnych komentarzy. Był to czas, gdy Wi-Fi Calling zaczynało zdobywać coraz większą popularność, a pierwsze wdrożenia tej usługi w Orange, Play czy T-Mobile miały już miejsce w 2016 i 2017 roku. Plus w tym czasie też prowadził testy Wi-Fi Calling, jednak finalnie zdecydował się na udostępnienie usługi później i właśnie przez aplikację. Nie oferował jednak VoLTE.

Wykorzystanie osobnej aplikacji do Wi-Fi Calling nie jest niczym dziwnym – podobne rozwiązanie miała np. sieć Orange. W pierwszych latach korzystanie z Wi-Fi Calling wymagało od użytkownika posiadanie odpowiedniego telefonu z niewielkiej jeszcze listy zgodnych urządzeń, z zainstalowanym własnym oprogramowaniem operatora. Z czasem dostępność tej usługi stawała się coraz większa. Dedykowane aplikacje pozwalały telekomom na dostarczenie Wi-Fi Calling do wszystkich smartfonów, także tych starszych i spoza dystrybucji operatora.

Aplikacyjne Wi-Fi Calling+ w Plusie wydawało się jednak usługą nieco już spóźnioną, jednocześnie operator nie oferował natywnego Wi-Fi Calling w telefonach, które z powodzeniem mogły obsłużyć ten standard rozmów. Użytkownicy narzekali też na liczne problemy z działaniem aplikacji i nie zawsze dobrą jakość połączeń.

Obecnie Plus oferuje usługę Wi-Fi Calling+, która nie wymaga już instalowania dodatkowej aplikacji.

