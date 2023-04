Otvarta ma już VoLTE i Wi-Fi Calling

Sieć Otvarta wciąż się rozwija. Ostatnio zaczęła na przykład oferować swoim klientom możliwość korzystania z technologii VoLTE oraz Wi-Fi Calling.

Otvarta to "patriotyczna sieć komórkowa", której początki sięgają 2018 roku. Wirtualny operator do świadczenia swoich usług korzysta z infrastruktury sieci Plus, czerpiąc z niej pełnymi garściami najnowsze (i nie tylko) technologie. Osoby korzystające z oferty sieci Otvarta otrzymali już na przykład dostęp do plusowego 5G, mogą również używać kart eSIM. Teraz przyszedł czas na technologie pomagające uzyskać lepszą jakość połączeń telefonicznych, również w miejscach, w których zasięg sieci komórkowej jest słaby lub nie ma go wcale.

Na przełomie marca i kwietnia 2023 roku Otvarta wprowadziła do swojej oferty telefonicznej usługi VoLTE oraz Wi-Fi Calling. Aby z nich skorzystać, należy:

posiadać telefon, który obsługuje wymienione technologie w sieci Otvarta (lista modeli),

aktywować usługi na jeden z poniższych sposobów: przez portal OTVARTA 24/7 , za pomocą krótkiego kodu USSD *101*11*1327# , telefonicznie przez BOK ,

włączyć w telefonie możliwość korzystania z VoLTE i Wi-Fi Calling (instrukcja),

przebywać w zasięgu sieci LTE lub Wi-Fi.

Dodatkowe informacje o VoLTE oraz Wi-Fi Calling można znaleźć na stronie otvarta.pl oraz w regulaminie tych usług.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Otvarta

Źródło tekstu: Otvarta