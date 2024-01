Kto miał najszybszy Internet w Polsce? SpeedTest podsumował 2023 rok

W 2023 roku najszybszy Internet domowy mieli klienci T-Mobile Polska, a w światłowodach FTTH królował Orange Polska. W przypadku Internetu mobilnego, najszybsze pobieranie danych z sieci zapewnił Plus, i to nie tylko w przypadku technologii 5G.

SpeedTest.pl podsumował 2023 rok w polskim dostępie do Internetu. Raport powstał na podstawie ponad 43 milionów testów, wykonanych na tej platformie za pomocą strony internetowej serwisu oraz aplikacji dla systemów Android, iOS oraz Windows.

Zanim jednak przejdziemy do rankingów szybkości Internetu w Polsce w 2023 roku, warto przyjrzeć się wybranym zjawiskom, które kształtowały prędkości łączy internetowych.

Internet mobilny przyspiesza, ale coraz wolniej

W ciągu ostatnich 4 lat Internet mobilny w Polsce przyspieszył do około 45 Mb/s, czyli o 72%. Jeśli jednak spojrzymy na zamieszczone poniżej wykresy, to zauważymy, że wzrosty (lub spadki w przypadku parametru PING) są coraz wolniejsze. Przyspieszenie pobierania danych od 2022 roku do 2023 roku wyniosło tylko 8%, podczas gdy 3 lata wcześniej było to aż 42%.

Za przyspieszenie w ostatnim roku odpowiada przede wszystkim Plus i jego wciąż najszybsze 5G. Wciąż jednak podstawową mobilną technologią dostępową w Polsce pozostaje LTE (87% testów w sieciach mobilnych), w którym jest coraz ciaśniej. Trzeba również pamiętać, że operatorzy współdzielą częstotliwości LTE z technologią 5G. Aukcja na nowe częstotliwości 5G niedawno się zakończyła, a uruchomienie usług na tych zasobach radiowych jest jeszcze przed nami.

Zobacz: #pedzinowe. T-Mobile przyspieszy jak Porsche spod świateł

Zobacz: Prawdziwe 5G w Polsce może startować. Są decyzje rezerwacyjne

W 2023 roku odnotowano wzrost pokrycia siecią 5G oraz zwiększenie penetracji urządzeń 5G. Udział gmin z testami 5G wzrósł z 50 do 70% wszystkich gmin w Polsce, a udział testów 5G w ogólnej liczbie testów w sieciach mobilnych wzrósł dwukrotnie, do 9%. Pomimo tego, rok 2023 nie przyniósł większego przełomu i był kontynuacją sytuacji z lat poprzednich, czyli Plus w dalszym ciągu wykorzystywał przewagę związaną z posiadaniem pasma dedykowanego dla tej technologii. To trzeci rok z rzędu, kiedy download w sieci 5G tego operatora był blisko 2 razy wyższy niż u konkurentów.

Internet domowy i światłowód FTTH

W latach 2020-2023 szybkość pobierania danych z sieci za pomocą Internetu domowego wzrosła aż o 121%, osiągając średnio niemal 133 Mb/s. To również o 21% więcej niż w 2022 roku. Podobnie jak w poprzednich latach, o tej tendencji decydowały przede wszystkim migracje klientów do wyższych opcji prędkości oraz zwiększenie pokrycia kraju sieciami światłowodowymi.

Popularność światłowodu FTTH wciąż rośnie, co nie powinno nikogo dziwić. W porównaniu z pozostałymi technologiami w kategorii Internetu domowego, technologia ta charakteryzuje się:

prawie 2,5-krotnie szybszym downloadem (246 Mb/s vs 106 Mb/s),

prawie 3-krotnie szybszym uploadem (108 Mb/s vs 38 Mb/s),

2-krotnie niższym opóźnieniem (11 ms vs 23 ms).

A tak w ostatnim latach zwiększał się według serwisu SpeedTest.pl zasięg światłowodu FTTH w Polsce:

Połączenia z Internetem są coraz szybsze, ale problemem pozostaje wąskie gardło w postaci Wi-Fi, z którego internauci korzystają w domach. Często do jego propagowania używane są stare routery, a wielu użytkowników "zakotwicza się" w wolniejszej częstotliwości 2,4 GHz. W 2023 roku realizowanych w niej było aż 36% testów (38% w 2022 roku) ze średnią prędkością zaledwie 44 Mb/s. Reszta pomiarów była realizowana w paśmie 5 GHz ze średnią prędkością 273 Mb/s. Wciąż ponad 1/3 użytkowników technologii światłowodowych łączy się przez pasmo ograniczające kilkakrotnie prędkości przesyłania danych.

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o standardy Wi-Fi. Wciąż najbardziej popularnym jest Wi-Fi 4, ze średnią prędkością 82 Mb/s (46% testów vs 47% w 2022 r.). Dopiero Wi-Fi 5 daje skokowy przyrost prędkości (282 Mb/s), a jeszcze bardziej imponujące wyniki daje Wi-Fi 6 ze średnią 515 Mb/s. Udział tego ostatniego wzrósł dwukrotnie, do 8%. Liderem jest tu Orange, ale w 2023 roku standard ten został wprowadzony też u innych operatorów.

Ranking 1 – Internet domowy

Czas na przegląd liderów Internetu w Polsce w 2023 roku. W przypadku Internetu domowego wygrał T-Mobile ze średnią prędkością na poziomie 240,3 Mb/s. Upload w 2023 roku był najszybszy w sieci Inea (212 Mb/s). W tej wielkopolskiej sieci również był najlepszy PING (10 ms).

Zobacz: UOKiK docisnął T-Mobile. Jest wysoka kara i oświadczenie operatora

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile Stacjonarny 240,3 113,5 15 0,72 mln 2. Inea 228,2 212,0 10 0,97 mln 3. Play Stacjonarny (z UPC) 221,2 45,5 17 2,75 mln 4. Vectra 215,0 46,4 17 2,06 mln





Ranking 2 – Internet światłowodowy FTTH

W przypadku Internetu światłowodowego FTTH liderem wciąż pozostaje Orange Polska ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 268,3 Mb/s. Wysyłanie danych było najszybsze w sieci Inea (246,9 Mb/s), a najmniejsze opóźnienia były generowane w sieci Toya (7,6 ms).

Zobacz: Pracownik oskarża Orange Polska. Mamy odpowiedź firmy

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 268,3 83,4 10 2,82 mln 2. Inea 251,5 246,9 10 0,69 mln 3. T-Mobile Stacjonarny 240,3 113,5 15 0,72 mln 4. Netia 240,3 113,5 15 0,72 mln





Ranking 3 – Internet mobilny

Kolejność operatorów w 2023 wygląda zupełnie inaczej niż rok wcześniej, a wszystko to za sprawą masowej aktywacji usług 5G przez Plusa, co przy wysokich prędkościach w tej technologii zwiększyło średnią prędkość pobierania w sieci 3G/4G/5G tego operatora aż o 26% (do 49,3 Mb/s) w porównaniu z 2022 rokiem. Tym samym T-Mobile, wieloletni lider rankingu mobilnego, spadł na drugie miejsce (46,1 Mb/s). Najszybszy upload oferował Play (13,3 Mb/s), a najniższy ping (28 ms) należał do T-Mobile i Orange.

Zobacz: Plus zwraca gotówkę. Do wyrwania nawet 1000 zł

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Plus 49,3 10,9 37 0,79 mln 2. T-Mobile 46,1 12,4 28 0,74 mln 3. Play 44,0 13,3 30 1,17 mln 4. Orange 43,5 11,8 28 0,79 mln





Ranking 4 – Internet 5G

Po raz trzeci z rzędu niekwestionowanym liderem w kategorii 5G został Plus, ze średnią prędkością pobierania na poziomie 134,6 Mb/s. Najszybszy upload był jednak w Play (27,7 Mb/s), a najkrótszy PING w Play i Orange (26 ms).

Zobacz: Play poszedł na łatwiznę. Stalowy potwór stanął obok zabytku (aktualizacja)

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Plus 134,6 19,0 31 108 tys. 2. Play 72,2 27,7 26 83 tys. 3. Orange 69,1 27,0 26 42 tys. 4. T-Mobile 65,0 24,5 27 73 tys.





Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Speedtest.pl

Źródło tekstu: Speedtest.pl