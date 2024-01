Play poszedł na łatwiznę. Stalowy potwór stanął obok zabytku

Starowice to niewielka miejscowość w gminie Otmuchów (województwo dolnośląskie), w której znajduje się pochodząca z XVIII wieku zabytkowa kapliczka. Tuż obok niej Play postawił stalową wieżę telekomunikacyjną, która ma zadbać o zasięg fioletowej sieci w okolicy.

Prawdopodobnie już od XVIII stulecia przy drodze w Starowicach stoi murowana słupowa kapliczka. Na zboczu niewielkiego kopca, na której stoi, znajduje się również kamienny krzyż o spornym pochodzeniu. Według jednych jest to średniowieczny krzyż pokutny, według innych krzyż został ustawiony na mogile. Jak możemy przeczytać na łamach Nowej Trybuny Opolskiej, według niepotwierdzonej w literaturze niemieckiej tradycji, w 1813 roku pod tą kapliczką pochowano trzech żołnierzy napoleońskich. Wszystko to stoi na prywatnej działce rolniczej i nie jest wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a w obowiązujących dokumentacji planistycznej nie ma w tym miejscu mogiły czy stanowiska archeologicznego.

We wrześniu 2023 roku spółka P4 (operator sieci Play) otrzymała od nyskiego starosty pozwolenie na zbudowanie w Starowicach stacji bazowej telefonii komórkowej. Wcześniej gmina Otmuchów wydała dla stalowej wieży telekomunikacyjnej decyzję lokalizacyjną, obejmującą jednak większy fragment terenu. Projektanci wybrali miejsce usytuowane tuż obok kapliczki (patrz mapka powyżej) przy skrzyżowania lokalnych dróg. Tak prawdopodobnie było im wygodnie. Dokładną lokalizację zatwierdziło starostwo. Co istotne, na żadnym etapie wniosek inwestora nie był uzgadniany ze służbami konserwatorskimi. Już w czasie budowy naruszono skarpę kopca od strony masztu, choć to akurat łatwo naprawić (oby tak się stało).

(zdjęcie: Adam Czykinowski)

To miejsce, to nasze dziedzictwo kulturowe. Trzeba je chronić.

– powiedział Adam Czykinowski, autor powyższego zdjęcia

Nowa Trybuna Opolska informuje, że do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków trafił w ostatnich dniach wniosek obywatelski o interwencję w celu ochrony samych zabytków, jak i krajobrazu kulturowego tego miejsca. Urząd ma wyjaśnić tę sprawę.

Wysłaliśmy do biura prasowego Play prośbę o komentarz w powyższej sprawie. Gdy otrzymamy odpowiedź, podzielimy się nią z Czytelnikami.

