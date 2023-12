Mieszkańcy Żurawnicy boją się wieży Play. Chcą zablokowania inwestycji

Na jednej z działek w miejscowości Żurawnica (gmina Zwierzyniec, województwo lubelskie) ma stanąć stacja bazowa sieci Play. wraz z zewnętrzną linią zasilającą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Jak nietrudno się domyślić, inwestycja ma się przyczynić do poprawy zasięgu Fioletowych w tej okolicy. Jak jednak informuje Kronika Tygodnia, nie podoba się to mieszkańcom, którzy o planowanej budowie dowiedzieli się w listopadzie tego roku.

Przeciwnicy fioletowej inwestycji wskazują, że konstrukcja ma stanąć około 100 metrów od najbliższych zabudować, co budzi ich obawy. Według nich, w znajdujących się w pobliżu domach jednorodzinnych mieszkają rodziny z małymi dziećmi lub ludzie w podeszłym wieku, a nawet ludzie z rozrusznikami serca. Protestujący boją się o ich zdrowie. Druga podnoszona kwestia dotyczy potencjalnego zmniejszenia atrakcyjności nieruchomości. Wieża telekomunikacyjna sieci Play może, zdaniem mieszkańców Żurawnicy, spowodować spadek cen działek oraz utrudnić lub wręcz uniemożliwić ich sprzedaż.

Z wymienionych wyżej powodów protestujący skierowali pismo do burmistrza Zwierzynia, pod którym podpisało się 260 osób.

– czytamy w petycji

Sygnatariusze żądają, by władze lokalne wydały negatywną decyzję dotyczącą lokalizacji inwestycji Play. Podobne pismo trafiło również do Roztoczańskiego Parku Narodowego. Mieszkańcy Żurawnicy przypominają, że miejscowość ta leży na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, czyli w otulinie tego parku, obszarze specjalnej ochrony ptaków (OSO), sieci Natura 2000 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie Szczebrzeszyńskiego Parku Narodowego i na terenie Transgranicznego Rezerwatu Biosfera „Roztocze”.

Protestujący dodają, że w gminie Zwierzyniec działają obecnie cztery nadajniki 5G, w tym jeden zlokalizowany jest zaledwie kilka kilometrów od Żurawnicy (w miejscowości Wywłoczka).

– napisano w liście

W liście mieszkańców do miejscowych władz są wymienione rzekome skutki promieniowania. Zdaniem autorów petycji, są to między innymi zaburzenia rytmu serca, nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, zmiany w rozwoju komórek macierzystych, zaburzenia funkcji poznawczych, uszkodzenia neurologiczne, a u dzieci problemy w nauce i zaburzenia pamięci, deficyt wagi, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), a nawet autyzm.

– dodali protestujący

Inwestor twierdzi, że wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w planowanej stacji bazowej, spełniają wymogi norm oraz polskiego prawa.

Urząd Miejski w Zwierzyńcu wszczął tymczasem na wniosek spółki P4 (operator sieci Play) postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Po uzupełnieniu dokumentacji, a konkretnie map, do którego wezwaliśmy inwestora, całość dokumentacji trafiła do urbanistki, która przygotowuje decyzję o ustaleniu lokalizacji. Do uzgodnienia projekt przesłany został do RPN, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Czekamy. Popieramy mieszkańców, ale musimy działać w zakresie prawa.