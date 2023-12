Play postawił ponad 100 stacji bazowych. Nowe miejscowości w zasięgu

Play intensywnie rozbuduje swoją infrastrukturę. Listopad był dla operatora drugim najlepszym miesiącem pod względem liczby nowych stacji bazowych – uruchomił ponad 100 obiektów.

Play jak co miesiąc chwali się instalacjami nowych stacji bazowych. W listopadzie 2023 r. operator postawił ich 118, co w skali roku oznacza drugi miesięczny wynik. Najlepiej było tylko we wrześniu, gdy sieć Play wzbogaciła się o 121 nowych stacji. Z kolei rok wcześniej, w listopadzie 2022, operator oddal do użytku 96 nowych obiektów.

W minionym miesiącu Play uruchomił stacje bazowe m.in. na północy Polski – w Gdyni, Gdańsku, Cedrach Wielkich, Szczecinie, Stężycy, Malborku, Prabutach, Drawsku Pomorskim, Pruszczu Gdańskim czy Gryfinie – oraz na południu kraju, w miastach takich jak: Kraków, Bytom, Pysznica, Jarosław, Opole, Rudniki, Katowice, Mielec czy Siewierz.

Nowe obiekty powstały też w Warszawie (dzielnice Ursynów, Bemowo, Ochota). Obecnie fioletowy operator ma już łącznie 11 402 stacje.

Play przechwala się też, że już jest gotowy na wyjazdy zimowe.

Jesteśmy też świetnie przygotowani pod względem dostępu do najwyższej jakości usług mobilnych w miejscach, które niedługo odwiedzą liczni turyści wybierający się na narty czy wędrówki po górach

– przekonuje Play.

Play objął też zasięgiem LTE nowe miejscowości – w listopadzie przybyło ich 11.

województwo gmina miejscowość podlaskie Czeremcha Czeremcha dolnośląskie Kobierzyce Tyniec Mały lubelskie Sitno Jarosławiec dolnośląskie Bogatynia Porajów śląskie Sośnicowice Smolnica podkarpackie Mielec Rzędzianowice mazowieckie Rzekuń Laskowiec wielkopolskie Nowe Skalmierzyce Biskupice Ołoboczne lubelskie Krzczonów Krzczonów podkarpackie Sędziszów Małopolski Góra Ropczycka wielkopolskie Turek Turkowice



Aktualnie w zasięgu filetowego LTE znajduje się 3420 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców, w tym 403 miast powyżej 10 tys. mieszkańców.

