Play postawił nową wieżę. Dron ujawnił wszystkie tajemnice

Play co miesiąc chwali się postępem w budowie nowych stacji bazowych – w październiku było ich 93. Co się jednak kryje za tymi liczbami, jak przebiegają prace montażowe? Operator sam to ujawnił na filmie.

Play ma już ponad 11 tysięcy stacji bazowych o różnej konstrukcji – stacja nr 10 tysięcy, ustawiona w połowie 2022 to monobot (prosty, wysoki maszt), a ta z numerem 11 tysięcy to antena dachowa. Są też popularne wieże kratownice, które w Polsce budzą najwięcej kontrowersji, bo ich masywne konstrukcje dominują nad krajobrazem, co często wywołuje protesty lokalnych społeczności.

Play uwiecznił budowę takiej kratownicy na filmie wideo, zrealizowanym nie tylko za pomocą zwykłej kamery, ale także przy pomocy drona.

Tym razem padło na bardzo popularną w naszym kraju kratownicę. Takich obiektów budujemy bardzo dużo i za każdym razem wykonujemy swoją pracę bardzo starannie, spełniając wszystkie wymagania, uzyskując odpowiednie pozwolenia i włączając stację dopiero po stosownych pomiarach. Tu nie ma drogi na skróty

– przekonuje Play na firmowym blogu.

Nowa wieża Play stanęła pod Wyszkowem. To gigantyczny obiekt o wysokości blisko 60 metrów. Został ulokowany wśród pól, w pewnym oddaleniu od budynków mieszkalnych. Budowa rozpoczyna się od przywiezienia wieży w częściach, a jej złożenie trwa około tygodnia. Waga samej wieży bez anten, urządzeń czy okablowania to przeszło 7 ton. Bardzo ważnym etapem jest osadzenie konstrukcji w podłożu za pomocą żelbetowego fundamentu. W kolejnych etapach montowane są urządzenia i okablowanie, a na koniec – sprzątanie terenu. Cała budowa wieży kratownicy trwa do 9 tygodni. Play rocznie stawia około 600 tego typu stacji, średnio 12 w ciągu tygodnia.

Źródło zdjęć: Play

Źródło tekstu: Play, opracowanie własne