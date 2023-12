pedzinowe. T-Mobile przyspieszy jak Porsche spod świateł

T-Mobile kontynuuje tajemnicze zapowiedzi zmian. Nowy zwiastun #pędzinowe pokazuje niesamowite przyspieszenie.

T-Mobile ruszył z akcją #pedzinowe 19 grudnia 2023. Abonenci magentowego operatora widzą nowy identyfikator sieci komórkowej. O co chodzi? Mamy swoje podejrzenia. Na pewno będzie to coś więcej, niż nowe plany taryfowe.

Pełne 5G w T-Mobile?

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu i nie jest to dobry moment na reklamowanie nowej oferty. T-Mobile musi więc szykować coś znacznie większego. Wszystkie znaki na niebie, ziemi i w dokumentach UKE wskazują, że operator jest gotowy do uruchomienia sieci 5G z pełnią jej możliwości.

Tu warto przypomnieć, że aukcja bloków częstotliwości została zakończona w październiku. T-Mobile wylicytował dla siebie pasmo D, czyli 3700-3800 MHz. Operator zapłacił za nie prawie 497 mln złotych. Urząd Komunikacji Elektronicznej przekazał już operatorom decyzje rezerwacyjne.

Zobacz: To koniec aukcji 5G. Rezerwacje na początku grudnia

Zobacz: Prawdziwe 5G w Polsce może startować. Są decyzje rezerwacyjne

Tu warto zaznaczyć, że start kampanii #pedzinowe T-Mobile zbiegł się w czasie z odebraniem decyzji rezerwacyjnej. Widać T-Mobile nie zamierza czekać z promowaniem nowych możliwości. Kto będzie mógł z nich skorzystać? Tego dowiemy się w swoim czasie. Zanim operator uruchomi usługi w paśmie 3,8 GHz, musi jeszcze uzyskać pozwolenia od UKE dla konkretnych stacji bazowych.

Czekamy z niecierpliwością i gdy tylko będzie taka możliwość zabierzemy się za testy.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile, własne