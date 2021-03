Netia: dziesięciokrotny wzrost transferu danych w dekadę. Nawet 500 GB na łącze

Operatorzy lubią się chwalić statystykami, a w szczególności informacjami o wielkości transferu danych. Niedawno tego typu zestawienie podawał Cyfrowy Polsat z Plusem, teraz w nieco innym ujęciu przedstawia swoje statystyki Netia.

Zobacz: Ponad 1,5 mld gigabajtów danych – tyle przesłali klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu w 2020 roku

W ciągu 10 lat średni miesięczny transfer przypadający na jedno łącze abonenckie Netii wzrósł z 24 GB do 237 GB. Co więcej, operator szacuje, że gdyby w skali całego kraju klienci, zamiast tradycyjnej telewizji zaczęli oglądać wyłącznie serwisy streamingowe, ruch skoczyłby aż do poziomu 500 GB.

Jak tłumaczy operator, gdy postawimy znak równości pomiędzy „statystycznym użytkownikiem” a średnią wartością transferu na jedno łącze, to w sieci Grupy Netia byłoby to 237 GB. To wartość średnia, obejmująca zarówno łącza tradycyjne, jak i światłowodowe, przypisane do segmentu B2C (użytkownicy domowi i małe firmy), ale bez uwzględnienia transmisji IP dla usług TV.

Dla porównania w 2010 roku średnio każdy klient Netii z segmentu B2C transferował ok. 24 GB danych miesięcznie. Oznacza to średnią, roczną dynamikę wzrostu o 25 proc.

Zobacz: Plus jest najbardziej internetową siecią w Polsce - ma największy transfer danych w Polsce i 5. w Europie

Sumując ruch internetowy oraz dane przesyłane przez dekodery telewizyjne (streaming TV), średni transfer miesięczny na jedno łącze przekracza obecnie istotnie 500 GB. Ta wartość daje mniej więcej obraz tego, z jak dużym wzrostem transferu danych musieliby się liczyć operatorzy, gdyby użytkownicy internetu w Polsce nagle przestali oglądać tradycyjną TV i ten czas spędzali, oglądając treści serwowane przez serwisy streamingowe VOD.

Netia chwali się też, że jeszcze szybciej niż wolumen transferowanych danych wzrastała w ostatniej dekadzie prędkość oferowanych łączy. Obecnie bazową prędkością (światłowodowego) dostępu do internetu w Netii jest wariant do 300 Mb/s (maksymalnie do 1 Gb/s), tymczasem w 2010 roku standardem było do 4 Mb/s (topowa oferta – do 20 Mb/s).

Operator stara się nas przekonać, że jedyne co nie wzrosło, to ceny. Dziesięć lat temu efektywny koszt miesięczny dostępu do internetu przy umowie na 24 miesiące wynosił niespełna 50 zł miesięcznie, czyli dokładnie tyle, co dzisiaj. Netia wylicza, że uwzględniając inflację, cena stacjonarnego internetu w ciągu 10 lat spadła o ponad 20 proc.

Zobacz: Netia wdrożyła mechanizm RPKI, by chronić sieć przed atakami DDoS i manipulacjami routingiem IP

Zobacz: Netia wprowadza nową opcję szybkości światłowodu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Netia