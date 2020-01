Klientów Apple'a interesują tylko najnowsze iPhone'y

​ ​ Sezon świąteczny to prawdziwe żniwa dla wielu producentów. Jeszcze mocniej widać to w przypadku Apple'a, którego telefony pachną wtedy świeżością. Które sprzedały się najlepiej?

W ostatnim kwartale dominował iPhone 11, który stanowił aż 39% amerykańskiej sprzedaży smartfonów firmy. Na drugim miejscu znalazł się zeszłoroczny zwycięzca - iPhone XR. W czwartym kwartale 2018 roku to on miał 39% tortu, teraz miał on 18%. Kolejne dwa miejsca należały do modeli 11 oraz 11 Pro, oba zdobyły po 15% udziałów. Premierowe urządzenia razem stanowią zatem aż 69% sprzedanych modeli

Równowaga pomiędzy 11 Pro i 11 Pro Max jest dość ciekawa, ponieważ rok temu XS Max bił zwykłego XS na głowę. Zwrócić też należy uwagę na całkiem mocną pozycję iPhone'a 8, któremu udało się w tym roku zdobyć 8% i uplasować się na piątym miejscu.

