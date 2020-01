iPhone 11 odniósł sukces także w Chinach

W grudniu 2019 roku Apple dostarczył na chiński rynek 3,18 mln sztuk iPhone'ów, o 18,7% więcej niż rok wcześniej. Za tak duży wzrost odpowiada przede wszystkim dobre przyjęcia najnowszych smartfonów amerykańskiego giganta.

Jak podaje raport Bloomberga, stworzony na podstawie danych zebranych przez Chińską Akademię Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, amerykańskiemu gigantowi udało się sprzedać w ostatnim miesiącu ubiegłego roku w Państwie Środka około 3,18 mln iPhone'ów. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym aż o 18,7%. Wzrost ten był znacznie wyższy niż jeszcze we wrześniu i październiku, gdy wyniósł około 6% rok do roku.

Chiny to po USA drugi największy rynek zbytu dla smartfonów Apple'a. Pomimo trwającej wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, której jedną z ofiar jest Huawei, firmie z Cupertino udało się tam nie tylko przetrwać, ale również znacząco zwiększyć poziom sprzedaży. Duża jest w tym zasługa najnowszych smartfonów Apple'a, czyli przede wszystkim iPhone'a 11, ale także jego droższych i lepiej wyposażonych "braci": iPhone'a 11 Pro i iPhone'a 11 Pro Max.

Według raportu, w 2019 roku na rynek chiński trafiło 389 mln smartfonów. 13 mln z nich umożliwiało korzystanie 5G. Jesienią tego roku powinniśmy zobaczyć pierwsze iPhone'y obsługujące najnowszą generację sieci komórkowych.

