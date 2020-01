Apple pozwoli wygrawerować emoji na etui Apple AirPods

Apple już wcześniej pozwalał na bezpłatne wygrawerowanie tekstu na etui do AirPods. Teraz dołączył do tego emoji.

Macie może ochotę na ozdobienie swojego etui do słuchawek AirPods lub AirPods Pro? W takim razie Apple pomyślał właśnie o Was. Już wcześniej można było wygrawerować dowolny tekst, teraz może to być emoji. Niestety, nie ma możliwości wygrawerowania i tego i tego (np. Adam ♥ Ewa). Musimy wybrać jedno.

Wybór emoji jest bardzo bogaty, najliczniej reprezentowane są zwierzęta (zarówno te prawdziwe, jak i fantastyczne). Mamy jednak wrażenie, że nadzwyczajną popularnością będzie się cieszyć ta trzecia w trzecim rzędzie. Grawerunek jest bezpłatny, jednak cena słuchawek pozostaje niezmiennie wysoka. Były co prawda plotki, że AirPods będą dodawane bezpłatnie, ale jesteśmy pewni, że do tego nie dojdzie. To hearables Apple znajduje się na pierwszym miejscu na rynku szeroko pojętej elektroniki noszonej.

Źródło tekstu: gsmarena, wł